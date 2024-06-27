“实用的科普，暖心的服务，‘人民健康之星’科普行动真正做到了把健康送到大家身边。”

“年纪越来越大，总担心自己患上‘三高’。通过今天专家的科普和健康咨询，心里有谱儿了。”

“今后要合理饮食，适量运动，戒烟限酒，改变不良的生活习惯，让晚年生活更健康、更精彩！”

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6月26日，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会学术支持，以岭药业、益丰新兴药房参与的第四届“人民健康之星”科普行动（河北站）在河北省石家庄市启动，通过提供慢病防治科普、安全用药咨询、慢病筛查等服务，让百姓健康更有“医”靠。

第四届“人民健康之星”科普行动走进河北石家庄

“身体需要经营，健康需要管理，每个人都是自己健康的第一责任人。”中国抗衰老促进会理事、河北医科大学附属以岭医院中医内科主治医师张林介绍说，饮食是健康的关键，多吃新鲜、多样化、季节性的食物可以提高人体免疫力；合理作息是健康的基础，保持充足的睡眠有助于预防疾病、增强体力；适度运动可以促进代谢，建议老年群体选择散步、太极、八段锦等运动方式。此外，保持愉快的情绪、避免过度的压力和焦虑也十分重要。

“随着国家对中医药发展的支持力度不断加大，以及中医药产业科技水平的不断提升，中成药越来越受到人们的认可和欢迎。”以岭药业零售部总经理纪珍强说，以岭药业一直秉承“继承创新，造福人类”的宗旨，以中华通络养生八字经（通络、养精、动形、静神）为引领，推动慢病防治新理念惠及更多人群。未来，作为参与方之一，以岭药业将持续推动“人民健康之星”项目落地实施，助力“健康中国2030”建设。

“益丰新兴药房将积极参与‘人民健康之星’科普行动各项工作，引导居民了解掌握慢病知识、践行健康生活方式，立足医药健康行业，加快市场拓展的脚步，提升服务人员的专业素养，以‘让国人的身心更加健康’为使命，成为值得百姓信赖和托付的药房。”益丰新兴药房商品部总监寇培培说。

炎炎夏日，温度高，湿度大，人体血液循环加快，心脑血管疾病高发。现场，河北省老年病医院中西医结合科主任孙立新开展《心脑血管疾病防治与安全用药》科普讲座，从危害心脑血管健康的危险因素，动脉粥样硬化的预防措施，冠心病、心梗、心律失常如何治疗调护等维度进行专业介绍。“要及时收听天气预报，以便能随时增减衣物，身体出现不适应尽早到医院就诊。”孙立新说。

在第四届“人民健康之星”科普行动（河北站）启动后，以岭药业向益丰新兴药房捐赠500本《通络护心脑》健康科普图书，用于免费向周边居民分发阅读，多形式助力慢病防治关口前移。

在“健康达人秀”环节，三位健康达人分享了慢病管理经验。河北省人民医院中医科主任医师沈海萍、石家庄市中医院主任中医师贾树培、河北省中医院心内二科主任医师封亚丽在现场为大家提供身体检查、用药咨询、疾病管理等健康服务。另有多个社区连锁药店同步开展健康服务，为当地居民送去“健康福利”。

据了解，第四届“人民健康之星”科普行动将持续以线上线下相结合的方式，联动全国30余个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店，面向药剂师、药店会员以及普通大众，以科普讲座、健康咨询、健康达人秀等多种方式，助力提升基层慢病防治水平，改善慢病患者生活质量，为健康中国建设作出应有贡献。