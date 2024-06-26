“笑气”监管不能“漏气”

“有N2O（笑气）卖吗？”“我们卖的是‘奶油发泡器’。”“怎么发货，不会被查吧？”“没问题的，正常发货。”……上述对话发生在暗访人员和某电商平台的商家之间。原本卖“奶油发泡器”、标注气体为CO2（二氧化碳）的店铺，在暗访人员询问是否售卖N2O后，迅速发来N2O的“产品介绍”。（6月25日《法治日报》）

笑气，学名一氧化二氮，是一种无色有甜味的气体，有麻醉作用，虽被列入了危险化学品目录，但常被用作食品添加剂，如用于发泡奶油。笑气具有成瘾性，吸食后会令人脸部肌肉失控，形成一个诡异的痴呆笑容。大量吸食笑气会产生致幻、视听功能障碍等一系列副作用，甚至会造成瘫痪、死亡。

笑气具有多面性。很多人看中其致幻似痴的麻醉一面，真实的消费动机或销售动机指向的也是笑气可以吸、可以醉、可以爽的“功效”。为了规避监管，商家和消费者往往利用“奶油发泡器”等合法的一面进行交易，说的是互相能听懂的暗语，打的是心照不宣的擦边球。

被当作准毒品吸的笑气，顶着食品添加剂的名头在电商平台上畅销无阻，说明监管存有缝隙、漏洞和薄弱环节，没有跟上笑气交易的变数。

笑气属于危险化学品。根据《危险化学品安全管理条例》，国家对危险化学品经营实行许可制度，未经许可，任何单位和个人不得经营危险化学品。然而，电商平台上一些商家并未取得销售笑气的许可，经营资质不全。对未取得危险化学品经营许可的商家销售笑气的行为，电商平台和相关监管部门存在发现不及时、制约不到位等问题。

而在当前的模式下，依托经营许可制度来监管笑气也具有很大的局限性。由于法律并未禁止个人购买使用笑气，如果商家具备了法定条件，取得了经营笑气的许可，商家向个人销售笑气的行为将难以被监督制约。

鉴于笑气被“吸毒式”滥用的风险越来越高，有必要对笑气进行更严格、更高标准的“提级”监管。在法律层面，可参照易制毒化学品，明确笑气的法律性质、生产经营条件、销售范围、购买资格（笑气只能卖给有相关资质或证明的经营者或单位，不能卖给个人）等事项，明确商家销售笑气的去向登记备案义务，明确非法经营笑气的行政处罚责任、刑事责任，明确公安、市场监管、邮政等监管部门对于笑气生产流通全链条各个环节的监督管制措施，给笑气扎牢“监管安全绳”。

在此基础上，相关部门应建立联合治理机制。一方面，应加强线上线下巡查，畅通投诉举报渠道，多方收集非法生产经营、吸食笑气的问题线索，顺藤摸瓜，严查深挖，斩断非法生产经营笑气的利益链条，压缩、铲除笑气不法买卖的生存空间。另一方面，通过多种形式强化禁毒宣传教育，引导公众尤其是年轻人认识到吸食笑气的危害性，消除吸食笑气的猎奇心理、盲从心理、侥幸心理，增强自我保护意识，形成人人抵制笑气的共治氛围。

作为笑气非法交易的重灾区，电商平台应承担好主体责任，严把商家销售笑气的资质关，提升对非法交易笑气暗语信息的甄别能力、屏蔽能力。平台若发现商家有非法销售笑气行为，应采取下架商品、限期整改、曝光警示、扣罚诚信分、封限账号等必要措施，并报告监管部门。

说到底，要遏制笑气的非法交易和吸食行为，笑气监管必须保持高压态势，不能“漏气”。