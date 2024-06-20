Y染色体进化速度快于X染色体

美国国立卫生研究院国家人类基因组研究所科学家对6种灵长类动物及人类开展了一项最新研究。结果表明，包括人类在内，灵长类动物雄性Y染色体的进化速度快于X染色体。相关论文发表于近日出版的《自然》杂志。

在这项研究中，科学家比较了黑猩猩、倭黑猩猩、西部低地大猩猩、婆罗洲猩猩、苏门答腊红猩猩，以及与人类亲缘关系较远的西亚芒长臂猿的性染色体。

研究人员首先使用端粒到端粒（T2T）技术对这些动物的性染色体进行了测序。T2T技术能够对重复部分进行准确测序。随后，他们使用计算软件比较了测序结果，以观察染色体的哪些部分发生了变化，哪些部分保持不变。此外，他们还将每个研究物种的X和Y染色体序列与人类的X和Y染色体序列进行了对比（后者此前已被测序）。

结果表明，在所有研究物种中，Y染色体的进化速度快于X染色体。研究还发现，即使同一属的物种，其Y染色体长度也差异显著。例如，黑猩猩和倭黑猩猩Y染色体的长度存在巨大差异；苏门答腊猩猩Y染色体的长度是长臂猿Y染色体的两倍。相较之下，这些灵长类动物的X染色体则高度保守。

研究人员表示，雄性灵长类动物性染色体具备一个X染色体和一个Y染色体。Y染色体能如此快速进化的一个原因在于：它包含高度重复的遗传物质，如回文重复序列（该序列正向和反向读取均相同），因此可以保护重要基因免受复制错误的影响。