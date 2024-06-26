白化病是种传染病、一旦接触患者就会被感染？

白化病不是传染病，接触患者不会被感染。白化病是一种先天的遗传性疾病，其病因是由于基因突变导致体内缺乏黑色素。它的传播方式是通过遗传，而不是通过接触、空气、水或其他途径进行传播。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)