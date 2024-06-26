消费品以旧换新扎实推进

本报北京6月25日电 记者从商务部获悉，消费品以旧换新部际专题会议日前召开。会议提出，将推动消费品以旧换新工作作为当前和今后一个时期的重点抓好抓实，确保“真金白银”的优惠直达消费者。各单位要切实肩负起责任，加大政策支持力度，持续提升便民服务，推动既定政策举措尽快落地实施。要做好政策宣传解读，营造良好市场环境，及时跟进督导问效。要打好政策组合拳，狠抓落实、强力推进，确保以旧换新工作取得扎实成效。

据介绍，《推动消费品以旧换新行动方案》印发以来，各部门按照任务分工细化政策举措，认真组织实施，各项工作进展顺利、开局良好，取得阶段性成效。汽车方面，1—5月，全国报废汽车回收220万辆，同比增长19.4%；新能源汽车销售389.5万辆，同比增长32.5%，占新车销量的33.9%；二手车交易786.4万辆，同比增长8.7%。家电方面，1—5月，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额3421亿元，同比增长7%，其中5月限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额743亿元，同比增长12.9%。家装厨卫方面，5月，限额以上单位家具类商品零售额增长4.8%，较上月加快3.6个百分点。

商务部、国家发展改革委、工业和信息化部、公安部、民政部、财政部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、中国人民银行、海关总署、税务总局等有关单位负责同志出席会议。