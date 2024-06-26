专家：搭建中青年医生交流平台 提高妇科肿瘤诊疗水平

“近年来，我国在妇科肿瘤临床实践、临床科研等方面取得了一定的成果，这得益于领域内中青年医生对精湛医术的追求和对医德仁心的践行。”近日，在2024“人民好医生·金山茶花计划”妇科肿瘤领域学术座谈上，专家针对妇科肿瘤相关话题进行了交流。

复旦大学附属肿瘤医院妇瘤科主任、妇科肿瘤多学科综合治疗团队首席专家吴小华介绍说，妇科肿瘤是个较宽泛的概念，常见的妇科三大肿瘤指的是宫颈癌、子宫内膜癌以及卵巢癌。据相关流行病学汇总结果显示，我国妇科恶性肿瘤的防治工作仍然任重而道远。“在以临床为导向的新技术、新手段的推动下，妇科肿瘤治疗的前景将更加广阔，医生也将扮演越来越重要的角色。”吴小华认为，医生骨干是推进妇科肿瘤治疗的重要因素。“为提高妇科肿瘤患者的生存率和生命质量，要注重组建坚实可靠的人才队伍，特别是领域内青年专家的培养，他们是患者治愈的希望，也是学科发展的动力”。

在吴小华眼中，“人民好医生·金山茶花计划”为中青年医生搭建了深度互学互促的平台。“中青年医生在临床实际工作中要兼顾临床与科研双提升，通过‘人民好医生·金山茶花计划’，中青年医生围绕学术研究、专科能力、临床技能等方面交流进步，为大家的锐意创新、持续成长提供了机遇。”

同时，吴小华也希望妇科肿瘤领域的专业骨干力量能够在一线做好表率，深入临床研究，着力提升自身诊疗能力，最终让更多优秀研究成果能更好地转化至临床实践中，提高疾病诊疗率和患者康复率。

据了解，人民好医生客户端将建立“金山茶花计划·临床科研创新中青年专家库”，为中青年医务工作者提供学术交流服务，从而进一步促进肿瘤领域人才梯队建设，助力肿瘤防治工作高质量发展。