中医怎么看待喝冷饮、吹空调等消暑方法？“三伏贴”适用于哪些人群……权威解答来啦！

为缓解暑热，不少人喜欢喝冷饮、吃冰镇食品等，中医怎么看？

对健康人群而言，少量适度的冷饮、空调的确有助于快速消解暑热，防止神气耗伤。

过食冷饮会损伤脾胃，导致脾胃运化功能失常，出现积食、腹痛、腹泻等疾病，尤其儿童、孕妇、老人或慢病人群。

夏季大汗淋漓之时，毛孔大开，突然进入过冷的空调房，或对着空调直吹，会致毛窍闭塞，不但起不到清暑的作用，反而会使阳气郁闭，出现头痛、身困、乏力等不适，此种状态中医称之为“中暑”，长此反复发作，也会伤及脾胃和人体正气，导致慢病出现急性发作。

但是不能将空调妖魔化，适宜的温度尤其是晚上对睡眠也有好处。

我们在夏季要注重顾护阳气。起居上，注意夜卧早起，中午适当休息，适度运动出汗，保持心情舒畅，不要长时间处于高温环境，尤其是孕产妇和儿童尽量不要在中午12点到下午3点这个时间段进行户外活动。

饮食上，可适量食用生姜、胡椒、花椒等辛散香料，山楂、陈皮等理气消食及薏苡仁、茯苓等祛湿的食品，从而帮助脾胃运化功能。

通过起居饮食的调整，使阳气宣发无碍，气机调畅，不但可以预防暑湿导致的慢性疾病加重，也可降低暑热对人体的影响。

“三伏贴”的主要成分是什么？有什么作用？适合什么人群？

“三伏贴”来源于明朝古方“天灸”，主要以白芥子为核心，加上干姜和一些温通的药物，组成一个外用的剂型。这个剂型在原始使用的时候主要是针对哮喘病人，灸完会在穴位上发泡留痕，通过持续刺激达到预防疾病的目的。

现在各医院都把它改良了。每个医院有不同的配方，根据不同人群进行辨证使用。例如孩子、老年人和成年人、哮喘病人、慢阻肺病人，药物组方上略微不同。

文字来源：国家卫生健康委新闻发布会