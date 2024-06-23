提供“好心情”激活老年消费

一份由中国中小商业企业协会和立信数据研究院联合组织的消费意愿调查报告显示，与通常认为的“年轻人更注重消费时的心情”有所不同的是，老年消费者选择“心情好”会增加日常消费支出的比重为20.8%，明显高于中年人（14.8%）和青年人（15.9%）的相应比重。

“就图心情好”是典型的为情绪价值而消费。为什么此次调查显示老年人更愿意为情绪价值买单？分析认为，情绪价值消费是有前提条件的，需要在满足就业稳定、物价更便宜、生活有保障和家庭成员身体更健康等基本需求之后，消费者才愿意为情绪价值买单。不同代际人群需要面对的刚性消费支出不同，年轻人和中年人对就业、房贷的关注程度大大高于老年人，老年人则更在乎身体健康和社会保障。

提到情绪消费，商家更乐于观察年轻群体的兴趣爱好，如各种带有“解压”“疗愈”标签的玩具、游戏，还有徒步、露营、野炊、冲浪、潜水等小众生活方式。提到老年人的情绪消费，却容易联想到保健品等。不过，如今老年人并不想被困在这种刻板印象里，他们活跃在旅游、休闲娱乐、大健康等各个消费门类。比如住，相当多老年人独立居住，正在寻找适合自身生活所需的适老化改造方案，服务型机器人成为银发一族关注的热点；行，活力老人偏好节奏从容的旅游出行方式，半天赶路、半天休闲的私家团、品质团受到认可；购，老年人网购鲜花、手工材料等商品，参加一两个线下兴趣班已司空见惯，对美好生活的追求并不因时光流逝而褪色。

面对不同年龄段消费者越来越热切追求“心情好”的愿望，一个营销新命题被提出：如何为目标用户打造差异化产品，特别是为老年群体开发更多富有情绪价值的消费场景，让商品附加新鲜感、幸福感、满足感。

面向老年人提供产品和服务，需要更多从健康养生角度出发，营造安全、可靠、舒心的消费体验。老年人的消费观念成熟、消费行为理智，注重情绪价值，但也不能忽视适老化产品本身的质量，要做到质量优良、价格合理。进一步细化市场，为老年人提供更实用的服务，建设宜居宜行的生活环境。老年人既看重产品的实用性，还追求社交属性，要善于借助大数据、人工智能、虚拟现实等新一代信息技术，加快集成创新和融合应用，开发具有康养服务、情感陪伴等功能的科技产品，提高老年人的生活质量。 （经济日报 敖 蓉）