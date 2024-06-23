青岛中山路历史片区打造全域5A级景区——新潮流扮靓老城区

老字号展览馆汇聚起本土商业品牌，巧克力博物馆盛装开业，话剧《里院》升级为《烟火人间》走向全国市场……从春节到“五一”再到暑期临近，季节更替并没有影响青岛市市南区历史城区“上街里”的热度。老城正以其独特的魅力，激活新潮流，尤其受到年轻人的喜欢。

“每个城市都有自己的特点，到了青岛我们就以海洋为主题建立巧克力博物馆。”日前，位于中山路139号的巧克力博物馆正式开业，巧克巧蔻创始合伙人、董事长时翔宇说，博物馆位置与百年老店天真照相馆、春和楼为邻，老字号与新潮流交相辉映。

这是巧克巧蔻品牌位于山东青岛的首家门店，也是该品牌继上海豫园店、无锡崇安寺店后开设的第三家集互动、科普、观赏、零售、体验、文旅于一体的店铺。试营业的一周内，巧克力博物馆预售门票1.3万余张、销售额40余万元。

作为青岛百年商业“母街”的中山路及其周边区域，是城市历史发展的缩影和城市文化的典型代表，在无数青岛人心中承载着特殊情感，也因此自带流量基因。随着青岛市历史城区保护更新工作的推进，这里有了一个更时尚的名字：上街里。

“这两年中山路的热闹又回来了。”老居民徐本茹说，她带着孙辈来逛“上街里”，找回了过往的人声鼎沸。孩子们也对市集、演出、新潮小店青睐有加。

喜欢这里的，不仅有居民还有更多游客。来自湖北省随州市的女孩白果是一名编剧，她从社交媒体上看到“上街里”，认为这里充满了“碰撞感”，专程坐火车来此寻找创作灵感。

“穿上旗袍，换上中山装，与近现代建筑合个影，沉浸式感受这里的百年历史。”来自河北邯郸的游客曹亚会与同学一起游玩，专门买了衣服来“换装”，拍下专属于青岛的旅行纪念。

这种沉浸式体验，不仅体现在旅拍上，也融进了民宿。“在网上看到这里的民宿有木制楼梯、斑驳的建筑外立面，很有生活气息。”杭州游客张萍刚一入住位于四方路的繁昔民宿，就发“朋友圈”表达自己的喜悦心情：“一个有氛围、有故事的地方。”这里由青岛特色民居里院改造而来，自开业以来一直热度不减，“我们目前经营着48间客房，共8种房型，出租率达90%以上”。店长靳海蓝介绍，入住的多是年轻面孔，年轻人喜欢“繁昔”这个名字：于繁华市井中感受往昔的岁月记忆。

与四方路的热闹不同，在距离繁昔民宿步行仅两三分钟的三江里历史文化街区，主打“松弛感”“反内卷”，失物招领照相馆、悠然商店、琢木工坊等一批精致小店吸引了大量年轻人。这里的里院民宿，被设计成13种不同风格房型，满足历史城区愈加多元化、年轻化的客群需要。

老里院呈现“年轻态”，老建筑注入新业态。在百年建筑安娜别墅，不少情侣在“天使之翼”、玫瑰花瀑布前打卡。安娜别墅成为海誓山盟婚恋IP的流量端口，从单身交友俱乐部到情侣恋爱空间，再到求婚、订婚、领证、结婚、结婚周年纪念以及婚姻家庭咨询，一应俱全。“‘五一’期间我们开展了盖章百喜图、庭院演出、公主请回家等体验活动，接待游客近1万人次。”安娜别墅主理人李晓杰说。

2021年，青岛开始城市更新和城市建设三年攻坚行动，确定中山路历史片区以全域5A级景区打造，丰富“老建筑+新消费”“旧里院+新经济”“原场景+新体验”的业态场景，加快焕发百年中山路新活力。依托独有的里院文化，青岛市打造了大鲍岛和上街里品牌，将其塑造为“串里+逛院”沉浸式里院生活体验区，构建老青岛、新里院的沉浸式消费体验场景。在保留原有历史风貌的基础上引入多家商业品牌，已成为集文化、艺术、商业、旅游等业态于一体的特色街区，并入选青岛市2023年度新型消费应用场景。 （经济日报记者 刘 成）