罚没近18亿！一份报告，揭医药领域垄断黑幕

近日，市场监管总局(国家反垄断局)发布的《中国反垄断执法年度报告 (2023)》透露了这样一组数据：2023年全国查处垄断协议、滥用市场支配地位案件27件，罚没金额21.63亿元。其中，涉及医药领域案件7件，所涉罚没金额约17.72亿元，占比超过8成。

流转过票、层层加价……见不得光的操作，被掀开一角。

一桩典型大案背后：

垄断原料药，虚增成本数百倍

此次公布的一众案件，涉及东北制药、天津金耀、远大医药、武汉汇海、江西祥宇、上药生化等多家企业。其中，仅上药生化等四家企业滥用市场支配地位案就罚没超12亿元，这一案例也堪称“经典”——一家企业以原料药垄断为起点，最终撬动整个药品生产、购销链条的巨额利润。

案件中涉及的硫酸多黏菌素B原料药是生产注射用硫酸多黏菌素B的必需原材料，中国没有企业生产该原料药，只能从境外进口。看到“商机”的武汉汇海方开始入局注射用硫酸多黏菌素B。

2010年4月，武汉汇海与丹麦雅赛利签订了《原料药供货协议》，成为丹麦雅赛利中国市场代理商。2013年11月，丹麦雅赛利获得原料药《进口药品注册证》。2016年开始，汇海方给予丹麦雅赛利中国区销售负责人好处费，要求其利用职权不向其他企业销售硫酸多黏菌素B原料药。

根据官方公布的调查，2015年以来，丹麦雅赛利将向中国出口的硫酸多黏菌素B原料药总量的98%销售给了汇海方或者汇海方指定的企业；其余2%销售给了医疗器械研发公司，未用于生产注射用硫酸多黏菌素B。也就是说，汇海方控制了中国硫酸多黏菌素B原料药供应。

为达到以高价销售注射用硫酸多黏菌素B获取垄断利润的目的，汇海方在上药生化配合下，在原料药销售环节安排38家医药经销公司流转过票、层层加价，将从丹麦雅赛利处73-94元/克采购的原料药，逐步推高至1.8万-3.5万元/克销售给上药生化用以生产制剂。

根据第三方统计数据，2017年以来，在与中国市场销售量接近的美国、印度、俄罗斯市场，同规格或者相近规格的制剂销售价格折合人民币为47-183元/支，中国市场2303-2918元/支的价格是该价格的12-62倍。

2023年7月31日，上海市市场监督管理局对上药生化立案调查，而在此之前不久，注射用硫酸多黏菌素B的挂网价从2303元/支骤降为270元/支。

此后，国家医保局再次约谈上药生化，上药生化承诺将注射用硫酸多黏菌素B挂网价格从270元/支进一步降低至123元/支，并保证稳定供应。

敲警钟！医药反腐风暴仍在持续

2023年的医药反腐风暴让整个医药产业经历了一次“刮骨疗伤”。进入2024年，官方的一系列动作都在提醒，这场风暴仍在持续。

5月27日，国家卫健委等14部门发布《2024年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》。该文件从持续规范医药生产流通秩序、集中整治群众身边不正之风和腐败问题、坚决纠治行业乱象、切实维护医保基金安全、深化巩固集中整治工作成效5个方面提出15条具体要求，其中就明确提到重点关注推高药品价格、扰乱药品流通秩序的不法行为。

就在几天前，内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市公安局透露，该局成功破获一起医药领域特大虚开发票案，抓获犯罪嫌疑人32名，该案价税合计高达50亿元。

另外，据中新健康不完全统计，截至6月18日，今年至少已有超150名医药卫生系统“关键少数”被查，范围涵盖地方卫健、医保、药监领域“一把手”以及医院、药企、高校管理层。

官方组合拳围剿，下一个瑟瑟发抖的会是谁？（记者 张尼）