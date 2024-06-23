专家：夏季高温应遵循“五个基本原则”保障食品安全

中新网6月21日电 国家卫生健康委21日举行新闻发布会，介绍时令节气与健康有关情况。会上，国家卫生健康委食品安全评估中心副主任刘兆平指出，在夏天，预防食源性疾病，最主要的做法是要遵循食品安全的五个基本原则，也就是要保持清洁、生熟分开、烧熟煮透，保证食品安全的温度，同时使用安全的水和原材料。具体来说要做到下面几点：

第一，选用新鲜的食材，清洗之后要及时加工，尽量做到即买即做，即做即食，保持新鲜。同时在加工的时候，一定要做到烧熟煮透。平时做饭的时候，对于一些鸡鸭鱼肉这类食品，我们都有这方面的意识，把它烧熟煮透。对于一些菜豆、自制的豆浆，也一定要煮熟了再食用。

第二，要妥善储存和处理食品。对于一些没有用完的食材，或者剩饭菜，最好及时放到冰箱里冷藏和冷冻，放的时候也要保证生熟分开，保证食品之间有一定的间隙，这样做的目的就是为了避免出现交叉污染。家庭里的冰箱，大家都知道，冷藏室都分几层，所以建议食品要进行分层，按类别进行冷藏。上层一般都放一些即食类的熟食、奶，下层放一些需要热加工的鲜肉、生鱼之类。有的家庭有个习惯，一次性买大量的食物放到冰箱里，吃的时候拿出来，其实这并不是可取的一种做法。冰箱不是食品的保险箱。冰箱低温冷藏是可以抑制一些细菌的生长，但是有些细菌不怕冷，也不怕冻。比如说单增李斯特菌，它在0度的时候可以照样生长繁殖，如果冰箱里存在这种细菌，它可以生长，同时也可以污染其他的食品。所以我们并不建议大家一次性买很多食品放到冰箱里面。另外，我们从冰箱里拿出来剩饭剩菜来食用时，一定要充分加热再食用，这样更安全。提醒一下，在日常生活中，既要充分利用冰箱在保障食品安全中的作用，同时也要认识到，冰箱并不是食品的保险箱。

第三，要不采、不买、不食野生蘑菇，这其实是预防毒蘑菇中毒最安全、最有效的做法。夏季气候，野生蘑菇是很容易生长的，这也是导致夏季是野生毒蘑菇中毒最常发、最高发季节的原因。毒蘑菇中毒，最主要的原因其实是有些采食者过于盲目自信，总认为自己采到的是能吃的蘑菇。所以这里要特别提醒，一定不要有侥幸心理，一定不要采食野生的蘑菇。通过这些做法，在很大程度上可以保障食品安全，来预防食源性疾病的发生。 当然，万一出现食物中毒的症状，比如出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻，甚至吃了蘑菇之后出现一些幻觉，这些症状出现之后，提醒大家一定要立即停止食用这些可疑的食品，并尽快进行救治。在家里，可以先采取一些紧急催吐的自救方法，然后尽快到医院去进行专业救治，避免出现一些后发的其他更严重的问题。