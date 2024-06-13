全国爱眼日：揭秘儿童青少年近视误区，正确护眼知多少？

6月6日是第29个全国“爱眼日”。随着现代社会生活节奏的加快和电子产品的普及，国民的眼健康问题日益凸显，特别是儿童青少年的近视问题已成为全社会关注的焦点。网上有不少关于近视防控的“谣言”，针对这些误区，北京视光光学行业协会理事长，北京爱尔眼科医院CEO李俊分享了他的观点。

误区一：孩子上学后，才需要查视力

很多家长认为孩子上小学以后，用眼多，才需要检查视力。其实3岁以后，儿童在识认视力表后绝大多数都能配合测视力，就可以进行初步的视力检查。建议每三个月到半年进行一次视力筛查。平时生活中，家长如果发现孩子斜着看、歪头看、眯眼看、揉眼看或很近看电视和书时，就要警惕，可能是视力有问题了。应及时带孩子到正规医疗机构，为孩子建立屈光发育档案。检查开始时间最好不晚于3岁，有助于尽早发现眼疾、屈光异常如近视、散光、高度远视、斜弱视等，筛选出近视眼“危险因素”，及时防控近视进展，提早进行干预。

误区二：度数不高=假性近视

很多家长认为，孩子小，度数小，就是假性近视，是可逆的。其实假性近视是指近距离用眼过度，眼睛的睫状肌调节紧张所导致的暂时性视力下降，经过休息或应用睫状肌麻痹剂滴眼后，视力能恢复正常。但在常规的医院检查中，已经散瞳验光，如果检查出近视度数，就不再是假性近视，即使孩子年龄小，度数小，也不是调节紧张性的假性近视。所以，当孩子视力下降，及时到正规医院进行散瞳验光是非常必要的，通过散瞳可以排除假性近视。

误区三：看远处戴眼镜，看近处不用戴

正常眼与戴镜（度数合适）的近视眼，看近时眼睛都需要调节，通过调节改变眼睛的焦距，将光线聚焦点从远处移到近距离物体上，这才能看清晰。近视眼在不戴眼镜的情况下，眼睛的焦距就在近处，眼睛可以偷懒不用调节就能看清，但是长期偷懒眼睛的调节功能就会下降，并且还会影响到眼睛内聚的能力，正常状态下，看近时双眼会向内一定程度的对眼，这就是内聚功能。除医生有特殊交代的情况可以不戴眼镜外，其他时候建议近视的孩子看远看近均佩戴眼镜。

误区四：越戴眼镜，近视加深越快

散瞳后检查出来的真性近视是不可逆的，大部分的近视眼是因为眼轴增长导致。眼轴是指进入眼球的光线通路上，角膜前表面到眼底视网膜的距离，就像眼球的身高。还在身体发育期的孩子，在没有干预的情况下，眼轴会随着身体发育持续增加，因此近视度数不但不会降低，反而会不断加深。

李俊表示，我们无法使发育的眼睛逆生长，就好像我们无法将一个长高的人变矮一样。所以，近视加深并不是因为佩戴眼镜，不戴眼镜会加重眼睛的负担，可能进一步刺激近视度数增加。因此，要佩戴合适度数的眼镜矫正视力。并且随着眼轴增长，近视度数增加，要及时更换合适的眼镜，建议每半年进行一次验光检查。