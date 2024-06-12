膳食纤维不能被胃肠道消化吸收，也不会产生能量，所以没营养？

中新网6月11日电 膳食纤维被称为“第七大营养素”，它能够减轻血糖波动，促进肠道蠕动缓解便秘，并软化大便降低痔疮风险，还能够防止腹泻。膳食纤维还能增加食物体积，让我们早点感到“吃饱”，避免热量摄入超标。此外，膳食纤维还能改善肠道菌群状态，进而帮助神经递质合成，对我们的情绪、记忆和认知功能产生积极影响。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博 )