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手机护眼模式真可以护眼吗？

2024年06月12日09:17 来源：中国新闻网

　　中新网6月11日电 护眼模式能一定程度减轻眼睛的疲劳感，但并不能消除长时间使用电子设备带来的眼睛健康问题。手机“护眼模式”一般是调整屏幕的色温和亮度，使其更加柔和，降低蓝光对眼睛的刺激，减少眼睛疲劳和不适感。但如果长时间盯着电子屏幕，即便开启“护眼模式”也会造成眼睛疲劳、干涩等不适感。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博 )

(责编：乔业琼、杨迪)




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