手机护眼模式真可以护眼吗？

中新网6月11日电 护眼模式能一定程度减轻眼睛的疲劳感，但并不能消除长时间使用电子设备带来的眼睛健康问题。手机“护眼模式”一般是调整屏幕的色温和亮度，使其更加柔和，降低蓝光对眼睛的刺激，减少眼睛疲劳和不适感。但如果长时间盯着电子屏幕，即便开启“护眼模式”也会造成眼睛疲劳、干涩等不适感。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博 )