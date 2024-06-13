李晓峰：升级365眼健康建设生态圈 全方位守护国民眼健康

2024年6月5日，由人民网发起，人民日报少年客户端、人民好医生客户端作为支持平台的“2024国民视觉健康科普公益行动”在人民网演播厅正式启动。华厦眼科医院集团党委书记、副总裁李晓峰分享了华厦眼科在维护儿童青少年眼健康中的实践探索，以及在赋能智慧医院建设等方面的经验。

华厦眼科医院集团党委书记、副总裁李晓峰

李晓峰表示，维护儿童青少年眼健康是一项艰巨的科学任务和社会工作，华厦眼科积极响应国家青少年近视防控工作部署，探索建立了科学、全面、融合、可持续的儿童青少年近视防控体系。近年来，华厦眼科围绕华厦校园点睛工程，先后开展了“天使明眸计划”、“华厦近视防控专家宣传团”“近视防控百校巡讲”等一系列近视防控公益项目，形成了针对城市和乡村学生的近视防控模式。同时，华厦眼科不断加强信息化技术在近视防控工作中的应用。

近年来，人工智能、大数据、云计算等关键核心技术正在逐渐应用于医疗行业，形成新的发展动能。李晓峰说，早在2011年，华厦眼科便积极投身于智慧医院的探索与建设中，致力于为患者提供更为便捷、高效的医疗服务，之后成功上线了移动互联网医疗平台——眼科通，并建立起大数据云计算中心。此后，华厦眼科陆续创建了5G智能眼科医院、厦门眼科5G远程诊疗智慧医疗平台等内容，充分发挥“5G+智能诊疗”的协同作用，突破了诊断和治疗的地域性束缚，致力于推动优质眼科医疗资源在全国范围内的共享与应用。

谈及眼科人才队伍建设，李晓峰说，华厦眼科构建了完善的“引才+育才”人才体系，多措并举加大人才引进与培养力度，通过“两院、两所、三基地、三站”以及合作院校等一系列平台，面向全国眼科同行，推出“中国眼科医师明日之星计划”等，通过发挥规范化培训体系的平台优势，致力于培养一批临床、科研、教学兼备的眼科中坚力量和领军人才，为国家眼健康事业不断储备和输送人才。

“华厦眼科已深耕眼科专科领域20年，未来也仍将持续推动全民全生命周期眼健康的高质量发展。”李晓峰表示，今年爱眼日期间，华厦眼科将多年探索和沉淀的眼科诊疗服务体系全面升级为“365眼健康建设生态圈”，围绕“眼科全科诊疗服务、眼科人才技术高地、眼科智慧医疗服务”三大核心优势，通过六维眼健康管理系统，构建起涵盖公益、科普、预防、科研及诊疗等全方位的眼健康服务模式，致力于为全民全生命周期眼健康高质量发展贡献更多“华厦力量”。