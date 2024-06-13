全国爱眼日：不同年龄阶段如何进行近视防控？请听专家详细解读

6月6日是第29个全国“爱眼日”。不同年龄阶段的近视防控策略、近视矫正技术的效果与安全性是群众关心的青少年近视防控问题。此外，近来有研究表明高糖饮食会促进近视发生。对此，眼视光和视觉科学国家重点实验室主任、温州医科大学眼视光医院集团总院长瞿佳作出了相关解答。

针对不同年龄阶段的近视防控策略，瞿佳表示，0-6岁需重视孩子的远视储备，即生理性远视。小孩子出生的时候一般都是300度的远视，在幼儿阶段，要让他们在操场上运动，对眼睛发育较好，即“抓早抓小”策略。在3-6岁期间，需要控制电子产品的滥用或过早的写字读书，可遏制近视早发现象，因为如果近视发生早，以后成为高度近视的可能性就大。进入小学之后，低年级主要是学习行为、习惯的养成。小学高年级要继续保持已经养成的良好习惯，在写字、读书的同时要尽可能地休息，比如做眼保健操、远眺等。

瞿佳强调，在小学阶段，如果没有发生近视则需继续保持良好习惯，如已发生近视则要控制在低度，不可过多使用电子产品。在中学阶段，需要控制近视的发展速度，继续保持好的学习习惯，坚持户外运动。如果已经近视，则可佩戴OK镜、周边离焦眼镜等。高中阶段则要避免低度近视向高度近视发展，要定期检查眼睛。如发生高度近视，则一定要控制并发症。

针对近视矫正技术的效果及安全性问题，瞿佳表示，近视防控是非常复杂的问题，但目前已有一些器具药品在临床上被证明安全有效，可以在医生指导下进行安全使用，比如OK镜已被证明能够延缓眼周的延长、控制度数加深，低浓度阿托品也已经获国家批准，但长期点药还需关注其副作用。还有一些周边离焦的眼镜，包括框架眼镜、隐形眼镜都可供选择。

针对高糖饮食对近视的影响，瞿佳表示，温州医科大学近视研究团队近期发现高糖能促进近视的发生、发展，饭后血糖升高阶段也可以促进近视，这样的研究结论已被发表至国际著名杂志。因此，建议吃饭后休息半小时，等血糖高峰值过后再读书，做近距离的工作。