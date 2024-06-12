浙江创新医疗人才“县聘乡用”机制 提高基层医护待遇

中新网杭州6月11日电(张煜欢)11日，浙江省卫生健康委对外发布《关于全面加强浙江省卫生健康领域“三支队伍”建设实施方案》(下称《方案》)，提到将开展“县聘乡用、乡管县育”创新实践行动，创新基层医疗卫生人才的岗位聘用和编制使用机制，同时提高基层卫生人员薪酬水平，以此突破基层人才培养不足的瓶颈。

卫生事业的发展，是衡量公共服务可及性的一把标尺。让更多山区海岛等偏远地区的百姓也能实现“病有良医”，是迈向共同富裕的关键一环。此次浙江通过实施二十项行动，优先加大卫生健康人才投入、优先培养医疗卫生人才、优先增加基层卫生人才供给，使整体结构更加优化、专业素养更加匹配、人才效能更好发挥。

根据《方案》，浙江将通过多途径增强基层医疗卫生人才的获得感、成就感。

例如该省将开展“县聘乡用、乡管县育”创新实践行动，推动县乡村人才有序流动，提高基层医疗服务水平。具体来看，浙江将创新岗位聘用和编制使用机制，医共体人员编制按县级医院和基层医疗卫生机构两种类型分类核定，编制总量由医共体统筹使用，同时支持基层医疗卫生人才“县聘乡用”，探索编制岗位薪酬由医共体统筹管理的新型模式，并支持基层医疗卫生人才“乡管县育”。

据悉，2024年该项改革试点工作正式启动，目标到2027年浙江全省县域医共体全面开展“县聘乡用、乡管县育”工作，卫技人员有序流动1000人次以上。

与此同时，瞄准“基层短缺、服务所需、发展所要”，浙江将开展万名基层医生三年进修行动，分层分类推进基层医务人员进修学习。县级医务人员优先选派学科骨干、紧缺专业、临床技术人才，乡镇医务人员优先选派全科、外科、骨科、眼科、康复科、急诊急救等专业技术人才，村级医务人员优先选派基础较弱或从业时间较短的青年医生，实现县、乡镇、政府办村级医疗卫生机构全覆盖。

大学生群体也是乡村医疗卫生事业发展的重要力量。根据《方案》，浙江还将开展大学生乡村医生专项计划落地行动，会同多部门建立高效联动机制，实现大学生村医“政策共研、方案共定、工作共抓、问题共解”，全力争取国家编制政策支持，建立健全大学生村医职业生涯发展路径，并依托浙江省内医学高等院校建立大学生村医培训基地。