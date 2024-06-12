在草原天路欣赏大美风光，在滨海公路远眺日出日落，在乡村小路品味田园风情……发动汽车，开启一段说走就走的旅行，自驾游受到越来越多游客欢迎。多家旅游平台发布的数据显示，入夏以来，短途游、周边游需求高涨，自驾游热度持续走高。一家旅游平台发布的数据显示，端午假期国内租车自驾订单同比增长260%。

“自驾游‘热’反映了当前旅游消费升级趋势。”北京联合大学旅游学院教授刘敏说，相比其他出游方式，自驾游可以更加灵活地安排出游时间，便捷性和舒适度相对较高，所以越来越受到消费者的欢迎。

自驾游“热”得益于不断完善的基础设施。《“十四五”旅游业发展规划》提出，“推进自驾车旅居车旅游，实施自驾游推进计划”。商务部等9部门联合发布的《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》提出，“支持自驾车旅居车等营地建设。”在宁夏中卫的沙坡头大漠自驾车宿营地，营位区、管理中心区、休闲运动区和附属设施4类区域划分明确。房车营位有供水、供电、污水处理等设施，可以满足全家旅行休闲或长时间居住休养需求。在全国，类似的自驾车营地越来越多，让自驾游更加便利。

驾驶新能源汽车出游的游客占比越来越高。一家租车平台数据显示，端午假期租车订单新能源汽车占比超过70%。“以前开新能源汽车出游，经常有充电焦虑。现在，无论在高速服务区还是景区，充电都很方便。”从上海自驾到浙江杭州桐庐县的游客李佳说。为便利游客自驾出游，国网杭州供电公司加快建设景区景点配套公共充电桩，在高速公路服务区等地建设公共超快充电站，为自驾游客提供方便快捷的充电体验。

专家表示，随着旅游消费持续升级，以房车露营为代表的自驾游业态正成为旅游市场的一个新增长点，市场潜力较大。要更加注重营地科学布局，打造更加丰富的自驾游路线，推动自驾游释放更大发展活力。

《 人民日报 》（ 2024年06月12日 19 版）