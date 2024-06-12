谨防落入新的“套路贷”陷阱

“保证货源，报酬丰厚，不跑空车，费用一趟一结。有驾驶证即可。”“货源稳定、不用装卸，月收入1万元以上，没车的司机公司可以协助零首付、分期贷款购车。”如此招聘条件惹人心动，让不少货车司机落入“套路运”“套路贷”陷阱。

“套路运”是货运行业中的一种不正当行为，即货车司机因不了解行业从业情况而被“高薪收入”和“稳定货源”等虚假信息吸引，被不法分子用精编的话术诱导申请贷款购车“入职”，应聘司机提车后却遭遇接活难、退车难、退款难，最终未获得预期收入却背负大额债务。“套路贷”则是通过欺诈手段诱使受害者签订远高于实际借款金额的合同，并迫使受害者偿还高额债务的非法金融活动。

去年9月，江苏常州市武进区人民检察院办理了一起针对货车司机的“套路运”诈骗案件。犯罪团伙在各地成立空壳物流公司，以虚假信息招募货车司机，诱骗其交纳合作费、加盟费、押金等高额费用，先后有多地上千余名司机被骗，已核实的涉案金额超2300万元。

对此，国家金融监督管理总局提醒包括求职者在内的广大消费者，注意防范有关骗贷风险，尤其是在招聘环节要警惕虚假信息，同时在贷款购车环节注意以下事项：一是审慎评估自身还贷能力，根据自身条件自主决定是否需要办理贷款业务。二是订立合同前要仔细阅读合同条款，警惕花样翻新的格式条款陷阱。三是办理贷款前要确认贷款机构是否具备放贷资质。四是使用网站、应用程序、小程序及其他线上平台时应谨慎操作，不轻易勾选“领取保障”“自动续费”等选项。五是警惕“免费”“零首付”“限时”等营销词语和宣传套路。

《 人民日报 》（ 2024年06月12日 11 版）