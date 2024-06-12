为传统民俗增添新魅力

“五月五，是端阳。门插艾，香满堂。吃粽子，撒白糖。龙舟下水喜洋洋。”作为我国重要的传统节日，端午节是文化传承的重要载体。这一天，人们把插艾草和菖蒲作为过节的重要内容，这些传统习俗也蕴含着深厚的文化底蕴。

如今，有的传统习俗正悄然发生变化：原本几元一把的艾草，经过巧手包装后，成为时尚新潮的艾草门挂，不仅身价增长了不少，更成为年轻人追捧的潮流单品。传统的艾草搭配上黄金球、菖蒲叶等花材，再加上香囊和祝福卡片的点缀——这种新式艾草门挂，既保留了艾草的功效，又增加了门挂的美观性，也契合了年轻人的审美，为传统民俗增添了新魅力。实践证明，中华优秀传统文化蕴含着丰富的民族记忆、民族情感，仍然在现代人心中激发着生生不息的回响。

传统文化需要继承，更需要创新。近年来，从非遗传承人通过直播展示与端午相关的非遗技艺，到《端午奇妙游》等系列节目吸引众多观众、端午文创产品圈粉年轻人，再到新式艾草门挂的爆火……一个个案例生动说明，在坚守中传承，在传承中创新，节日文化将得到更好呈现，传统节日将更加富有时代内涵，人们日趋丰富而多样的精神文化需求将得到更好满足。

文化融入生活，才会有更强的生命力。如何让中华优秀传统文化与现代生活对接？一段时间以来，许多年轻人正在探索更鲜活的“打开”方式。有的参与沉浸式户外“剧本游”活动，与“穿越”而来的古代文化名人“不期而遇”，在互动性演绎中收获节日新体验；有的在传统的学位服上增加中式云肩、簪花、传统纹样等元素，以此拍摄“国风学位服”毕业照……时代的发展、技术的升级，为文化传承发展打开了广阔空间。将文化创新和群众需求结合起来，做好文化和时代的“融合题”，就能实现以文化人、以文润心。

中华文明的浩荡长河，既有深沉厚重的历史积淀，也应有奔腾澎湃的创新汇流。新式艾草门挂的爆火犹如一面镜子，提醒和启发人们——让中华优秀传统文化“活”起来，关键在于赋予它更多的时代感。坚持创造性转化、创新性发展，找准传统文化和现代生活的连接点，传统节日将不断绽放时代新韵，为人们提供更多心灵滋养与精神力量。

（摘编自《河北日报》，原题为《新式艾草门挂传递传统文化新魅力》）

《 人民日报 》（ 2024年06月12日 05 版）