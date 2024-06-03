“家门口”接受心理健康服务（民生新事）

本报电 （刘娜）“听了老师的讲座，孩子没那么焦虑了，精神状态越来越好！”四川省成都市龙泉驿区居民冯女士说，这都得益于家门口设立的心理健康指导站。该指导站由龙泉驿区新的社会阶层人士联谊会（以下简称“新联会”）倡导与培育，是四川全省首创新阶人士“心灵驿站”，整合了专业机构、大中小学、社会组织中的新阶人士59人，组建起以新阶人士为主的顾问团队、专家团队和志愿者团队，梳理完善区域心理健康人才库、信息库、档案库，构建线上与线下相结合、咨询与教育同推进的心理健康服务体系。

健康不仅指身体健康，还包括心理健康，后者也非常重要。近年来，随着中国经济和社会的快速发展，人们的生活节奏变快，工作压力加大，群众心理健康问题受到更多关注。自2022年10月揭牌成立以来，新联会下设的心理健康指导站着力打造“1+N”服务网络，形成“1”个心理健康中心，以及机关、企业、学校、社区等N个心理健康站点，常态化、分类式开展心理辅导、公益讲座、职场关系培训、创业就业指导等活动，将心理健康服务送到办公室、工厂、课堂和家庭中去，每年开展心理健康主题活动20余场，服务2000余人次。同时，与当地团委、妇联、检察院、民政局等部门深度链接、深入合作，针对青少年、妇女儿童、老年人等特殊群体，提供全生命周期的心理健康服务。