152年白塔寺药店焕装中药博物馆

自5月27日白塔寺药店旗下首家高端中医养生项目——琪卉妙应堂中医诊所正式亮相后，6月2日，这家152岁的药店“焕新”重装亮相颇显“减龄”，同时发布的“趣药店”品牌也标志着白塔寺药店在药品零售领域的深度探索和全新布局，彰显了这家百年老字号在新时代下的创新与活力。

老字号药店“焕新”散发活力

始建于1872年的白塔寺药店是一家拥有152年悠久历史的中华老字号。百余年里，药店不断守正创新，从旧时的传统老药铺发展到如今的现代化连锁企业。近几年，这家百年老店更是频频出圈，积极探索跨界多元经营。

白塔寺药店历史上曾历经多次重装改造。上世纪70年代末，与北京市西城区药材公司机关在药店旧址共建一栋五层大楼，1980年重新开业后正式更为白塔寺药店。2013年，为配合政府阜景文化街的改造，药店降至两层并重装，彼时修建的“鹿鼎”式明清风格外观也保留至今。

北京青年报记者注意到，“焕新”重装的白塔寺药店，不仅在二层延续了传统开放式的中药饮片调剂区和妙应堂中医诊所，创新成立了白塔寺药店文创堂，而且在一层打破传统药店站柜台的销售形式，采用货架自选和零距离药学咨询服务相结合的全新模式，分区明确、动线流畅、装饰精致，给新时代客户更为亲近、更加便捷的购物体验。本次“焕新”中，药店还积极拥抱现代科技，全面使用电子价签，实现了药品销售全流程的数字化管理。

值得一提的是，药店还将中医药文化巧妙地融入空间之中，通过实物展示、零距离互动体验等方式，让更多人了解中医药的深厚底蕴和独特魅力。北京白塔寺药店连锁总经理张洋介绍，每一次的改造是白塔寺药店的重焕新生，此次白塔寺药店“焕新”重装见面会暨“趣药店”品牌发布会不仅是药店一次全新的空间升级，更是药店不断创新的阶段性成果展示。张洋介绍，未来在药店中还将不定期开展多类型的中医药研学活动，真正实现药店+“类”博物馆模式，这种模式在西城乃至北京都是开创式的全新尝试，不仅是对中医药文化的传承和弘扬，也是对消费者健康需求的深入洞察和有效满足。

发布“趣药店”全新品牌

昨天，在白塔寺药店“焕新”重装亮相仪式上同期发布了“趣药店”品牌理念及品牌主题月活动内容。白塔寺药店以“药”为核心，以“中医药”为特色，融合“医、养、食、文”四大板块，近年来推出多个全新品牌，致力于为社会大众提供全方位、多层次的健康支持和服务。

白塔寺药店经理关亚彬介绍，“趣药店”品牌谐音“去药店”，药店二层的妙应堂中医诊所架起中医传承的平台，延续千年中医药智慧，邀请全国及北京市名老中医为患者提供全年龄段、多病种的中医诊疗服务。 药店二层诊疗艾灸室及新开放的琪卉妙应堂中医诊所为患者提供正骨、推拿、针灸、艾灸、敷贴等专业养生及治疗服务。

继续打造日咖夜酒网红地标

近年来不断破圈的白塔寺药店联手耀咖啡展开合作，凭借专业的咖啡、特色的养生特饮及富有地域文化特色的造型糕点，以及露台观白塔的无敌风景，成为白塔寺街区的著名网红打卡地。全新联名合作的野鹅微醺精酿耀咖啡店，还将露台真正打造成日咖夜酒的休闲胜地。

新潮文创也是近年来白塔寺药店走近年轻人的一个抓手，本次亮相的药店二层的文创堂及一层的研学互动空间、中药标本展示墙等，都在传承创新中医药文化陈列展示中，以喜闻乐见的创意方式展现老字号药店深厚的文化内涵和价值理念。