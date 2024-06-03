给孩子滥打生长激素，当心“追高”变坑害

孩子6岁，身高只有109厘米，在“儿童身高数值对照表”中属于“矮小”范围。于是，深圳市民何丽带着孩子去医院就诊，让医生给孩子注射一年的生长激素，孩子一年内长高了11厘米，可副作用随之而来，经常出现感冒、发烧等症状。据光明网报道，此事近日引发社会广泛关注，很多家长和医生参与到这类问题的讨论，相关话题冲上热搜。

身材高大，择业、择偶就有优势；个头矮小不仅别人看不上，自己也感到自卑。社会竞争激烈，身高几乎已成为个人的“核心竞争力”。家长普遍希望自己的孩子能够“高人一头”，若难以做到，至少不能“低人一等”。担心孩子最终“长不高”的家长，就会想出各种招数来增高，给孩子打生长激素，也在家长的增高“工具栏”里。有些医生看到赚钱的机会，把生长激素吹捧成“增高神药”，进一步加剧了滥打生长激素现象。

孩子自身分泌的生长激素不足，达到一定的程度后，可以诊断为生长激素缺乏症。顾名思义，生长激素参与生长，缺乏会导致特发性矮小等疾病，这类患者需要及时补充生长激素。此外，有些早产婴儿（小于胎龄儿）出生后生长迟缓，可适当补充生长激素。只要遵循诊疗规范，按照适应症用药，注射生长激素就会成为治疗相关疾病的好手段。

生长激素不可缺，但也并非多多益善。激素超量副作用就会很多，像何丽的孩子这样经常感冒发烧还算小事，严重者还可导致甲状腺机能减退、内分泌紊乱、关节疼痛、脉管综合征等。公众不能“谈激素色变”，但对激素的副作用也不能视而不见。

把特殊疾病的特殊治疗手段，当作普适性手段，是十分常见的健康误区。被泛化的断骨增高、被滥用的降糖药减肥等，都是这方面的典型例证。生长激素被滥用再次说明，针对性很强的医疗项目被生活化和普及化、特殊药品被当常用药品滥用等，这种趋势值得警惕。

只看到药品的治疗作用，看不到毒副作用，则是健康素养方面普遍存在的短板。明知减肥禁药毒性极大，仍敢豁出去用药；非法诊所以数倍剂量使用激素或抗生素所产生的短期“神效”，让部分民众以为“神医在民间”等，是比较普遍的现象。治理生长激素滥用除了要就事论事，还应该上升到正确看待药品的作用与毒副作用的高度，通过更有针对性的健康科普，让民众不再对药品的毒副作用满不在乎。

家长希望孩子长得更高的心情可以理解，但非特定患者通过滥打生长激素来增高，则既危险又无效。在影响身高的几大因素当中，遗传不可改，但在均衡营养、科学运动、合理作息等方面，却可以大有作为。家长科学干预身高无可厚非，切莫采取滥用生长激素等拔苗助长的手段，让孩子“追高”不成，反而付出健康受损等代价。