深圳全面启动大规模以旧换新

本报深圳6月2日讯（记者杨阳腾）深圳市近期全面启动大规模设备更新和消费品以旧换新工作，今年将安排超10亿元专项资金推动工业企业技术改造；通过市区联动投入2.6亿元用于汽车“置换更新”补贴，安排1.9亿元用于消费电子和家用电器补贴，申报平台已上线。

深圳市早在4月30日发布推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，近日又陆续印发10个领域专项方案，形成了完整的“1+10”政策体系。

深圳市发展和改革委员会党组成员、二级巡视员秦世杰介绍，深圳的行动方案提出两个阶段目标：2025年目标在大规模设备更新和消费品以旧换新中作出示范，推动重点产业规上工业企业数字化转型率达到100%，工业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长20%以上，汽车、电子产品、家居等消费领域新优势快速塑造，累计拉动“投资+消费”超1800亿元；2027年目标聚焦建设全球领先的重要的先进制造业中心和具有全球重要影响力的产业科技创新中心、消费中心，持续推动大规模设备更新和消费品以旧换新。

在重点任务方面，深圳将实施制造业、建筑和市政基础设施、交通运输、社会民生等4个领域设备更新行动，以及消费品以旧换新、回收循环利用和标准提升等三大行动。

“实施工业领域新一轮大规模设备更新和技术改造，是扩大有效投资、提升发展质效、促进技术进步的重要举措。”深圳市工业和信息化局副局长林毅表示，深圳市工信局制定了推动工业领域设备更新和技术改造行动方案，计划到2027年，工业领域设备投资规模较2023年增长30%、规上工业企业数字化转型全覆盖、累计建成150个绿色工厂。

今年前4个月，深圳工业技术改造投资增速达到13.6%，工业领域设备工具、器具购置投资增速超120%，带动深圳工业投资实现同比增长66.1%，保持较好增长态势。今年，深圳市工信局将安排超10亿元专项资金推动技术改造，搭建技改支持政策组合拳，有力支撑大规模设备更新。

在推动消费品以旧换新方面，深圳出台了推动消费品以旧换新行动方案和汽车“置换更新”补贴实施指引、消费电子和家用电器购置补贴实施指引等3个政策文件，持续激发消费潜能、提升消费品质、促进消费升级。

深圳市商务局副局长池卫国介绍，将优化管理支持新能源汽车购买使用、发展二手商品流通，启动“深圳购物季”系列活动，开展家装厨卫“焕新”活动。