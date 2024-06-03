幼年吃花生能预防青春期过敏

科技日报讯 （记者张梦然）从婴儿期到5岁，给孩子科学地喂食花生，可使他们在青少年时期花生过敏的发生率降低71%。英国伦敦国王学院发表在《新英格兰医学杂志·证据》上这一新发现，提供了一项证据，证明早期在婴儿饮食中添加花生能够长期预防花生过敏。

在北美、英国、西欧和澳大利亚的幼儿中，对花生过敏者约占2%。对一些人来说，即使是少量花生也会导致危及生命的过敏反应。

研究人员表示，几十年来，家长们一直不敢让孩子在很小的时候就接触花生，但有证据表明，在婴儿时期接触花生可产生长期耐受性，并保护孩子在青春期免于过敏。这一简单的干预措施将对后代产生显著影响，并使花生过敏率大幅下降。

这项新研究以早期花生过敏临床试验的结果为基础。

在第一次试验中，一半的参与者被要求从婴儿期到5岁定期食用花生，而另一半则被要求在此期间避免食用花生。研究人员发现，早期食用花生可将5岁时花生过敏的风险降低81%。

跟踪调查显示，从6岁到12岁或以上孩子们可自行选择吃花生的量和频率，15.4%的早期不食花生组受试者和4.4%的早期食用花生组受试者，在12岁或以上时患有花生过敏。进一步研究表明，早期定期食用花生可将青少年时期花生过敏的风险降低71%。

研究人员认为，这种安全且高效的干预措施最早可在4个月大时实施。但婴儿需要在发育上作好断奶准备，并且应以软质糊状或花生泡芙的形式适度喂食花生。