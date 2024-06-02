专家呼吁社会更多关爱“小糖人”

1型糖尿病儿童俗称“小糖人”。1型糖尿病是一种慢性自身免疫性疾病，属于胰岛素“匮乏”，需每日进行胰岛素替代治疗以维持生命。

良好的自我疾病管理是实现维持血糖接近正常状态的关键。(中新网记者 汤彦俊摄)

国家儿童健康与疾病临床医学研究中心副主任傅君芬教授1日接受采访时表示，“小糖人”每天的血糖管理都在“走钢丝”：一方面，过多的饮食摄入且未能及时补充胰岛素，若同时伴有感染等，会导致胰岛素相对不足，从而血糖飙升，一旦超出胰岛素调节能力，便会引发酮症酸中毒(DKA)等糖尿病急性并发症；另一方面，摄入不足会影响儿童的生长发育，若此时未能及时减少胰岛素剂量，或者胰岛素剂量相对过高，会引起血糖下降，甚至发生低血糖抽搐。

据了解，患有1型糖尿病的儿童发病年龄越小，死亡风险越大，且需要终身依赖胰岛素治疗。8岁的小满(化名)是位“小糖人”，已有4年多糖龄。小满原本拥有快乐无忧的童年，却在幼儿园入学体检时被打破，尿糖“+++”的结果引起了父母的警惕。几番辗转，最终孩子被确诊罹患“1型糖尿病”。此后，小满终日与血糖仪、胰岛素为伴。据统计，每个1型糖尿病患儿每天需要测量血糖4至8次、注射4针胰岛素，一年下来，至少产生1460个针眼。因此，小糖人们的手臂、小肚子常被扎得布满针眼。

每天凌晨，爸爸都会在小满身边，观测血糖。(中新网记者 汤彦俊 摄)

据悉，对于“小糖人”来说，血糖过低，严重时可能会引起大脑损伤等不可逆的影响，甚至威胁生命。傅君芬教授表示，儿童1型糖尿病的管理目标是维持血糖接近正常状态，以保证身体和心理正常发育。良好的自我疾病管理是实现这一目标的关键。 小满的爸爸告诉记者，每天凌晨，他都会在小满身边，关注手机里显示的动态血糖值，出现低血糖提醒时还要复测指尖血，以更精准地了解小满的血糖情况，生怕孩子在睡眠中出现低血糖，让生命有所“闪失”。

傅君芬教授直言，相比健康的青少年，青少年1型糖尿病患者更容易出现焦虑和抑郁的状况。傅君芬教授呼吁社会给予1型糖尿病患儿更多的理解和关爱等，帮助他们更好地融入社会。相比普通人，高危人群患病概率更高，高危人群包括有1型糖尿病家族史(尤其是一级亲属)或携带人类白细胞抗原(HLA)易感基因的人群等。

随着科学的进步发展，1型糖尿病诊疗理念领域也不断迭代更新。傅君芬教授告诉记者，现在，高危人群可通过早筛来了解自己的身体情况，即：定期去内分泌科或儿科内分泌专科接受“胰岛自身抗体”筛查，可有效预测1型糖尿病及其进展。对有高危风险的家庭，早筛意义重大。这为1型糖尿病患儿和家长在生理和心理上提供了“黄金干预期”。早筛不仅帮助患儿和家长直面问题，做到心中有数，还能显著降低并发症风险等极端情况的发生。

早筛不仅帮助患儿和家长直面问题，还能显著降低并发症风险等极端情况的发生。(中新网记者 汤彦俊摄)

小满妈妈告诉记者，早筛的确为整个家庭带来一个较长的缓冲期。如果发病是注定的，不如慢慢适应、充分准备。 (记者 陈静)