家电消费 换出品“智”新生活

赠送消费券、发放补贴、完善以旧换新渠道……前不久，随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》出台，多种形式的家电以旧换新行动在各地拉开了序幕。当前，家电换新开展情况如何？未来如何进一步释放家电市场消费潜力？对此，记者进行了采访。

家电“迎新”掀热潮

“至高补贴5000元”“支付立减10%”。5月27日上午，走进位于北京市南三环附近的苏宁易购门店，醒目的“以旧换新”海报映入眼帘。

“煮粥、蒸煮、热饭、稀饭……这款电饭煲外观时尚、小巧精致，还有低糖饭的功能，对我们老年人特别友好。”前不久，家住北京市丰台区的王海丽在邻居家“种草”了一款智能电饭煲，奈何价格偏高一直没舍得入手。听说最近店里搞活动，上午10点多，王海丽和丈夫便直奔“目标”而来，“1499元，这个价格比平时便宜了好几百，很划算”。

当天上午，同样有“收获”的还有徐梦。“原来卧室里的空调已经用了快10年，不仅制冷制热效果大不如前，还费电。”趁着家里重新装修，家住附近的徐梦在闺蜜的陪同下前来选购新空调。

“这款空调特别节能，两个多小时才用一千瓦时电，根据用户需要，还可以设置无风制冷模式。”很快，在门店导购的演示介绍下，徐梦相中了一款无风感柜机，果断出手。“除了叠加各项优惠之外，自家的旧空调还可以参加以旧换新活动，抵600多元。”只需实付6029元就可以拿下原价9599元的空调，徐梦很是满意。

“福利”持续加码，家电市场正迎来一轮以旧换新主题的消费热潮。京东电器发布的“五一”消费报告显示，居民新生活方式消费和以旧换新带来的消费主导了“五一”假期的3C家电消费。京东自营大店5月1日至5日全渠道成交额同比增长59%。其中，家电通过以旧换新带来的销售贡献度占比实现翻倍增长。

海尔智家中国区零售总经理贺海峰介绍，从用户体验、服务能力、资源保障和回收能力四方面全面推进高端家电以旧换新，锁定冰箱、电视、空调、洗衣机等14大品类，为用户提供换新券、残值券、老用户积分三重补贴等优惠活动，今年“五一”期间，海尔整体零售额同比增长8.8%。

企业在行动，地方政府则出方案、配资金、给政策，持续推进家电以旧换新深入开展。

重庆印发《“爱尚重庆”消费品以旧换新实施方案》，预计将形成超20亿元的以旧换新政策补贴规模；广东省财政首轮安排3.7亿元资金支持开展消费品以旧换新活动；湖北力争今年实现家电以旧换新100万台……

“经过几十年发展，我国主要品类家电保有量已处于基本饱和状态。随着生活水平的提升，人们开始追求更加便捷、舒适、个性化、智能化的品质生活，也对家电提出了更高要求。在此形势下，推动新一轮家电以旧换新恰逢其时。”中国家用电器协会副理事长徐东生表示。

绿色智能成趋势

新一轮家电以旧换新行动中，哪些产品是消费者的“宠儿”？答案是绿色化、智能化家电。

近日，趁着“6·18”大促销，家住南京市玄武区的王惠从网上买了一款心仪已久的智能洗碗机。“叠加平台各种优惠以及以旧换新政策，实际花费5000多元。”虽然价格有些超出自己的心理预期，但王惠还是咬咬牙下了单，“一想到每天晚饭后只需要将锅碗瓢盆放进洗碗机，就可以去陪孩子玩耍、看书或者追剧，感觉这钱就没白花”。

“随着科技的进步，消费者对家电产品的需求已从单一的实用性逐渐转向绿色化、智能化、健康化。”贺海峰表示。

4月28日，响应国家政策号召，格力电器投入30亿元资金，启动了家电产品以旧换新活动。格力电器有关负责人告诉记者，从近期以旧换新情况看，消费者对智能、健康类家电表现出更加浓厚的兴趣。比如，针对空调冷风直吹难题，搭载分布式送风技术的空调近期销售量明显上涨。再如，洗衣机方面，格力以高端面料专业洗护为方向推出的新二代热泵洗护机、智铂洗烘机等产品，一机就能满足消费者对衣物洗烘护的需求，深受年轻消费者喜爱。

根据奥维云网数据，在以旧换新政策刺激下，家电行业绿色智能产品渗透率有所提升。从结果看，“五一”促销期大家电核心品类空调、冰箱、洗衣机以及能效和智能产品零售量占比出现较大提升。

“经过多年发展，我国家电已经走过从无到有的阶段，消费者正从追求‘有没有’变为注重‘好不好’，未来智能化、绿色化家电消费潜力巨大。”在徐东生看来，以旧换新不只是换新产品、新型号，而是要面向市场和用户提供“新价值”，比如，更新的功能、更高的能效、更高颜值的设计、更好更智能的体验感受。“我们要通过以旧换新行动帮助消费者实现家电产品功能、性能的升级，更好满足人民群众对美好生活的向往。因此，以旧换新仍将是我国家电市场长期发展的主线之一。”徐东生表示。

成效初显待加力

商务部最新数据显示，4月份我国家电销售额同比增长9.3%，较3月份加快2.3个百分点。家电以旧换新政策效应已初步显现。

而这只是个开始。当前，我国家电市场已从“增量时代”进入“增量和存量并重时代”。

“目前，我国主要品类家电保有量已突破30亿台，全国废旧家电家具的回收量每年以20%的幅度增长。此时启动以旧换新行动，无论是对家电行业还是对再生资源回收行业来讲，都是个难得的机遇。”格力电器有关负责人表示。

在业内人士看来，家用电器使用年限一般为8年至10年，目前社会上的存量家电正进入新一轮报废高峰期，更新换代的需求和潜力很大。根据有关测算，新一轮家电以旧换新启动后，未来3年至5年以以旧换新为主的存量转增量预计将超过50%，创造千亿级规模的消费市场空间。

不过，要将家电以旧换新的“美景”变成“实景”，还需进一步健全废旧家电等再生资源回收体系，打通堵点卡点，让消费者获得实实在在的便利与实惠。

为了让更多废旧家电找到“好归宿”，贺海峰建议，将以旧换新的新机补贴与旧机合规处置关联，对旧机的去向全流程追溯，拆解厂回传拆解凭证后实现全链路闭环。

“流通渠道商具有贴近消费者的优势，企业可以在销售新家电的同时收走旧家电，这是成本最低、效率最高的回收方式。”徐东生认为，解决“最后一公里”的回收难题，一方面要大力鼓励家电销售商积极参与回收环节；另一方面还要明确生产者、销售商、消费者、回收者的各自责任。此外，还应加大对非法拆解的处罚力度，鼓励消费者选择正规回收渠道，同时为废旧家电回收提供更多支持，例如存放场地等。

对此，格力电器有关负责人深表赞同。“当前，消费者以旧换新的需求大幅增加，二手家电市场逐步扩大，但个人私拆情况十分普遍。”该负责人表示，私拆成本低、准入门槛低，容易污染环境，还容易导致废旧家电无法有效再循环和再利用。面对废旧家电回收拆解现状，企业应积极践行生产者责任，有效监控废旧家电的去向，尽力减少旧家电外流；政府也应加强监管力度，加大对污染环境及暴力拆解的个人或企业的惩罚力度，共同构建绿色环保的行业环境和社会环境。（沈慧）