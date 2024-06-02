国家卫健委5月31日举行促进儿童健康工作高质量发展主题新闻发布会。国家卫健委妇幼司副司长沈海屏表示，近年来，我国儿童健康水平持续提升。2023年全国婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率降至4.5‰和6.2‰，和2012年相比分别下降56.3%和53%，实现了历史的最优水平。

据介绍，目前全国共有儿童医院158所，妇幼保健机构3082家。全国每千名儿童床位数达到了2.7张，和2015年相比增加了0.27张。全国儿科医师数量增至20.58万人，和2015年相比，增长74.4%。全国孕前检查率达到96.5%，产前筛查率达到91.3%，新生儿遗传代谢病和听力障碍筛查率均在90%以上。出生缺陷导致的婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率和5年前相比下降了30%以上，神经管缺陷、唐氏综合征等严重致残的出生缺陷发生率下降了23%，全国艾滋病母婴传播率从综合干预前的34.8%降至1.3%，先天梅毒报告例数大幅度下降，5岁以下儿童乙肝病毒感染率下降到1%以下。我国儿童健康核心指标持续向好，优于全球中高收入国家的平均水平。

儿童健康事关家庭幸福，事关民族未来。沈海屏表示，下一步将聚焦儿童的主要健康问题和人民群众的健康新期待，努力提升儿童保健和医疗服务能力，强化服务保障，不断提升儿童的健康水平。（记者金振娅）