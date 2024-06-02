消费端碳排放研究报告发布

中国科学院近日发布《消费端碳排放研究报告（2024）》。该研究报告由中国科学院上海高等研究院牵头，中国科学院大学、中国科学院城市环境研究所和清华大学等单位共同编撰，集中呈现了专家团队基于消费端视角的全球碳排放研究最新结果，提出了对全球碳排放从消费端视角核算的一系列新认识，为全球减排和气候变化治理提供科学支撑。

报告分析了1990年至2019年全球主要发达国家和发展中国家消费端碳排放的演变特征，评估了典型产品的贸易碳转移效应。专家呼吁统筹生产端和消费端，构建更为科学合理的核算体系，更科学地分配全球减碳责任，同时进一步优化方法学和数据质量，深化相关科学研究与国际合作，更好地为全球减排和气候变化治理提供科学依据。

报告基于消费端的碳核算，着眼于消费行为所引发的碳排放，能够全面核算不同地域或行业的温室气体排放量，刻画经济活动中的碳足迹，评估不同消费主体所引发的碳排放动态，更有利于明晰生产者与消费者碳排放责任归属。报告指出，1990年至2019年间，主要发达国家消费端碳排放普遍高于生产端碳排放，主要发展中国家则反之。以发展中国家为主的非经济合作与发展组织国家/地区生产端碳排放始终大于消费端碳排放，差值从1990年的14.7亿吨逐渐扩大到2019年的41.7亿吨。

报告显示，1990年至2019年间，中国消费端碳排放长期低于生产端碳排放，生产端和消费端碳排放差值由1990年的7亿吨增加到2019年的18亿吨。中国出口贸易隐含碳强度降低了83.3%，为全球提供了更多的绿色低碳产品。2021年，中国因钢铁原材料产品贸易为其他国家承担的二氧化碳净排放量达1亿吨，因光伏产品贸易为其他国家承担的二氧化碳净排放量达2.5亿吨。

报告指出，全球减碳目标的共同实现，最终要靠各国携手共进。切实践行共同但有区别的减碳责任，加强南北合作，推动全球技术进步，共同应对人类挑战。专家团队建议，进一步加强消费端核算方法学研究，扩展研究产品的覆盖度，构建“自上而下”和“自下而上”相结合的全口径碳核算技术体系，以期获得更加深入、精确和全面的核算结果。（记者颜维琦、齐芳）