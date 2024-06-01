达摩院受联合国邀请分享AI多癌早筛 

当地时间5月30日，联合国在瑞士日内瓦召开AI for Good全球峰会，阿里巴巴达摩院（湖畔实验室）受邀分享AI多种癌症早筛技术。随后，世卫组织（WHO）数字健康合作中心宣布与达摩院开展战略合作，向全球推广该项技术，助力更多发展中国家抗击癌症。

癌症是一项全球公共卫生难题，世卫组织称，三分之一的癌症可通过早筛早治实现治愈，但目前业内仍缺乏可靠的癌症早筛手段。达摩院提出“平扫CT+AI”多癌早筛方法，在国际上实现胰腺癌大规模早筛，相关论文登上国际顶级期刊《自然·医学》，国际专家称其“基于医疗影像+AI，开启癌症筛查黄金时代”。这也是入选斯坦福大学《2024年AI指数报告》“全球AI亮点研究”的中国成果。

达摩院医疗AI团队负责人吕乐博士在峰会现场播放了一段特别的视频，是一位中国女性患者在完成癌症手术后顺利康复的生活画面。在2万多人的真实病例回顾性试验中，她被AI识别为疑似胰腺癌患者，随后被确定为漏诊病例并完成手术，成为AI胰腺癌早筛技术的受益者。人类在与“癌症之王”的斗争中掌握了主动权。

AI胰腺癌早筛技术的受益者“现身”联合国AI for Good全球峰会

吕乐表示：“这背后，是AI作为科学新范式加速临床流程的改进，激发现代医学的创新。我们有望实现AI for Health for All（人工智能助力人人健康）。”目前，达摩院AI癌症早筛技术在国内已经为超过600万人次提供服务，除胰腺癌外，也包括食管癌、肠癌、胃癌等高发癌症的筛查，国际上则与安提瓜和巴布达卫生部达成战略合作。此外，达摩院联合全球多家顶尖医疗机构持续探索更高效的多癌早筛方法，希望通过一次平扫CT就能在早期发现8种主要癌症及5种慢性疾病。

在峰会上，世卫组织数字健康合作中心与达摩院达成战略合作，双方将在渠道、市场、落地、技术、标准等方面强化合作，让更多医疗资源不均衡的发展中国家和地区共享这项前沿成果。

AI for Good全球峰会由联合国下属国际电信联盟（ITU）主办，旨在推动AI在健康、气候、清洁能源等重点领域的应用和发展，参与嘉宾包括联合国秘书长古特雷斯、国际电联秘书长多琳·伯格丹-马丁、图灵奖得主杰弗里·辛顿、OpenAI 首席执行官萨姆·奥尔特曼等国际组织、学术界和产业界代表。