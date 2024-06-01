专家：慢性肾脏病“非一日之寒” 患者需多条战线共同防治

中新网广州5月31日电 (记者 蔡敏婕)随着入夏的脚步愈发急促，气温升高、细菌感染增多、饮食不节制等因素都会直接或间接地导致肾损伤和慢性肾脏病的加重。在这个时节，对于慢性肾脏病患者来说，控制疾病进展、维护肾脏健康尤为重要，需要给予特别的关注和重视。

山东第一医科大学附属省立医院肾内科主任王荣近日在接受文字采访时表示：“慢性肾脏病是一个需要长期坚持规范治疗和管理的疾病，稍有不慎或‘放纵’自己就会给肾脏带来风险。在夏季，除继续坚持规范治疗外，还要注重腹泻等肠道传染病的防范，重视包括高血压、肾性贫血和高钾血症等各种肾脏病加重因素的管理。合并糖尿病、心血管疾病的患者，要注意综合管理，全面守护肾脏健康。”

由于慢性肾脏病的早期症状不明显，不少患者错过了最佳治疗时期，一经确诊便已是终末期肾病(尿毒症)。对于高血压患者、糖尿病患者，高龄(大于65岁)、心血管疾病患者、有肾脏病家族史、肥胖，及长期服用可能造成肾损害的药物、有急性肾损伤病史等慢性肾脏病高危人群，需要特别注意至少每年检测一次尿白蛋白肌酐比值(UACR)和血清肌酐，一旦发现指标异常要及时干预。

同时，在慢性肾脏病全病程规范管理的过程中，已经确诊慢性肾脏病的患者不仅要关注肾脏本身，更要共同防治糖尿病、心血管疾病。此外，高血压肾病的发病率也逐年升高，高血压肾病的患者需注意治疗不仅限于对血压的控制，还应注意心肾的保护，全方位延缓疾病进展。

王荣称，在日常饮食中，慢性肾脏病患者需忌食过咸的食物，限制蛋白饮食；随着夏季到来，不少富含钾元素的水果上市，广大病友要尽量避免杨桃、香蕉等水果。此外，慢性肾脏病患者可根据自身状态进行适度的运动，例如快走等有氧运动、仰卧起坐等抗阻运动、瑜伽等灵活性运动，帮助增加心肺耐力，延缓慢性肾脏病进展，提高生活质量。