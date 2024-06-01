乳糖不耐受就是牛奶过敏吗？

中新网5月31日电 乳糖不耐受是乳糖酶先天缺乏，不能完全消化分解母乳或牛乳中的乳糖所引起的非感染性腹泻，又称乳糖酶缺乏症。牛奶过敏多指人们对牛奶中蛋白质过敏，二者的表现症状有类似之处，都可能发生腹痛、腹泻、腹胀等肠道症状，但并不是一回事。(来源：@科学辟谣 中国新闻网微博)