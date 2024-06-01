北京提升儿童医疗服务能力 形成5个紧密型儿科医联体

中新网北京5月31日电 (记者 杜燕)北京市高度重视儿童医疗服务工作，积极加强儿童医疗资源配置，提升儿科服务能力。截至2023年底，北京市共有儿科医生4079名(较2017年底增加39.98%)，每千名常住儿童拥有儿科医生数为1.55名(提前达到国家“十四五”医疗卫生服务体系规划中，2025年全国每千名儿童拥有儿科医生达到0.87人的目标)

今天，北京市卫生健康委医政医管处相关负责人表示，北京着力增加儿童医疗资源供给。截至2023年底，北京市共有儿科医生4079名(较2017年底增加39.98%)，每千名常住儿童拥有儿科医生数为1.55名，提前达到国家“十四五”医疗卫生服务体系规划中2025年全国每千名儿童拥有儿科医生达到0.87人的目标；共有儿科床位5776张，每千名儿童床位数达到2.20张，较2017年底增加15.8%。

北京提升儿科服务能力。全市78家二级以上综合医院中，已有70家开设儿科门诊。250家社区卫生服务中心可提供儿科服务。将儿科列入市级临床重点专科建设重点支持领域，目前已支持8个儿科项目。

北京完善儿童医疗服务网络。积极推进建设紧密型儿科医联体，目前已开展六批试点，形成了以北京儿童医院、首都儿科研究所附属儿童医院、北京大学第一医院、北京大学第三医院、北京友谊医院为核心医院，覆盖35家成员医院的5个紧密型儿科医联体，初步实现了医联体内“规划通、品牌通、人员通、药品通、标准通和管理通”。

北京强化儿童感染性疾病救治能力。在冬春季儿科呼吸道疾病高发期，建立医疗、医保、药监“三医”联动应急调度机制，每天对发热门诊、儿科门急诊和住院服务、药品使用等情况进行监测调度，开展儿科专业技能培训，支持儿童医院、儿研所与区级医疗机构合作，开设分流病区，设立分流门诊，保障就医高峰期儿童就医用药需求。