上海公立医疗机构全面打造“5G+数字孪生智慧医疗生态圈”

中新网上海5月31日电 (记者 陈静)记者31日获悉，数字化时代，上海的公立医疗机构全面打造“5G+数字孪生智慧医疗生态圈”(面向病人、医护及管理人员三类对象)，病人凭一部手机，就可享受全流程的诊疗服务。

复旦大学附属中山医院、上海市胸科医院、上海市东方医院等基于人工智能的导诊和(或)预问诊，互联网医院多学科会诊、一键式病案服务、云陪诊、云胶片、云客服、云档案、云管理、云评价、医保电子处方在定点医药机构间流转和医保结算和(或)入驻随申办的互联网医院专区服务等数字化转型的应用场景，大大便利患者就医。

除了多家三级甲等医院，上海多家社区卫生服务中心亦大力推广“便捷就医服务”数字化转型，提供诊前预约、自助挂号、检验报告自助打印、自助电子发票打印、电子医保卡等信息化服务。

记者31日获悉，上海市医疗卫生行业数字化转型从2021年的1.0版到2022年的2.0版，再到2023年的3.0版，每一次的升级都是信息技术(包括人工智能技术)在医疗领域应用场景的扩展。

如今，上海构建了云一网一链一认证的数字基座，打造了云陪诊服务、一键式病案服务等7大新应用场景，进一步提升了医疗服务质量与效能，使便捷就医再升级。

31日面世的上海市公立医疗机构病人满意度调查显示，上海市公立医疗机构病人对医疗信息化服务的满意度评价较高。

在采访中，记者了解到，为进一步减少患者就诊等候时间，上海交通大学医学院附属新华医院借助信息化手段，进一步优化就诊流程，实施患儿“诊前化验”。上海市杨浦区中心医院运用现代智能化调度分诊排队系统，根据医院新门诊综合楼空间和人流特点，部署了分诊排队与健康宣教信息发布两大子系统。复旦大学附属中山医院青浦分院将大型检查的预约平台延伸到了社区卫生服务中心，实现了大型检查在社区卫生服务中心的“线下开单预约全覆盖”。

数字化进一步给患者的诊后带来便利，上海中医药大学附属龙华医院向患者提供了基于区块链技术的中药代煎配送；复旦大学附属妇产科医院大力推进智慧药师用药指导系统的全面使用；上海市杨浦区殷行社区卫生服务中心将智能康复设备与中心康复信息模块相整合，让临床康复信息无缝交互。

本调查发现，上海市公立医疗机构病人对适老化服务的满意度评价也较高。据了解，随着社会老龄化程度加深、人工智能快速发展，如何让数字化赋能医疗机构适老化服务，为老年人就医提供方便，受到社会和病人的关注。

在上海的公立医疗机构，人流量较大区域的自助机旁，医院安排导医或志愿者，现场指导老年人使用各类自助设备。此外，一些公立医院更新了智能自助服务机，更新后可根据病人年龄判断是否只保留常用功能、字体放大和(或)提供全程语音提示，使预约诊疗更便捷；推出云陪诊、自费病人代付费、一键叫车的自助设备等适老化服务。

复旦大学附属华山医院、上海交通大学医学院附属第九人民医院、上海市第十人民医院崇明分院等医疗机构通过智慧门诊长者体验中心、门诊一站式服务中心的老年服务岗或服务中心手把手指导老人如何使用智能设备进行就医。

据悉，近几年来，上海市公立医疗机构病人满意度测评聚焦于政府导向和民众关切的就医体验，持续关注适老化、数字化方面的测评，且测评结果向政府报告、向社会公布和向被调查机构反馈，为上海市政府、相关行业管理部门和公立医疗机构持续改善医疗服务提供了决策信息。

上海医药卫生行风建设促进会方面表示，通过对本次调查结果的分析，在减少门诊及相关检查的等候时间、提供更人性化的医疗服务等方面，上海的公立医疗机构仍需不断改善服务。