创新奶业产品研发 保障居民营养健康

“保障居民营养膳食健康，行业有责任和义务加强公众乳品教育、创新产品研发，扩大奶类消费，促进奶业健康发展。”6月1日是世界牛奶日，在世界牛奶日即将到来之际，广东省食品安全保障促进会副会长、食品产业分析师朱丹蓬与恒天然大中华区CEO周德汉向人民健康分享了乳制品在居民营养膳食中的作用，并向广大消费者提出了如何科学摄入乳制品助力营养健康的建议和思考。

科学摄入乳制品 促进居民合理膳食

奶制品作为日常餐桌上常见的食品，在居民营养膳食结构中占据重要地位。《中国居民膳食指南2022》建议，每天应摄入至少相当于鲜奶300g的奶类及奶制品。

“蔬菜水果、全谷物和奶制品是平衡膳食的重要组成部分。”朱丹蓬认为，对于不同年龄人群，牛奶的摄入能满足不同的营养所需。牛奶是蛋白质和钙的良好来源，营养素密度高，拥有蛋白、脂肪、维生素B12、钙、钾、磷、镁等10种人体必需营养素，有利于肌肉和骨骼的健康。

“体质适宜人群应每日摄入一定量的乳制品，乳糖不耐受人群可选择适宜自身的乳制品。”朱丹蓬说，乳制品对人体健康具有促进作用，《中国居民膳食指南2022》特意提到，牛奶及其制品可增加儿童、青少年骨密度。酸奶摄入可改善乳糖不耐受症状。

“牛奶是一种富含营养的食物。”周德汉认为，公众选择适合自身的乳制品，能够有效促进其营养膳食。“我们致力于通过草饲放牧奶源，帮助各年龄段消费者更好地获取乳品营养，以进一步促进公众健康。”周德汉说。

加强营养科普教育 提升公众健康意识

随着人们生活水平的不断提高和国民营养计划等相关政策的不断推进，近年来，我国居民的总体营养健康状态持续改善，居民对于健康知识的需求也不断增长。

“当前，通过乳制品等健康膳食来补充营养，提高自身免疫力，已成为当下重要的健康消费趋势。”朱丹蓬认为，虽然公众对营养健康的关注和认知正在持续提升，但在乳制品营养知识普及方面仍任重道远，需要在社会各界共同努力下，持续推动乳制品的公众营养教育，促进其形成正确的食品观、健康观。

“人人都知道奶制品有营养，但不同奶制品的蛋白质含量如何？不同人群又应如何根据自身营养需求进行补充？这些知识还未全面普及，所以推进公众的营养教育非常有必要且有意义。”周德汉呼吁，社会各界要合力加强居民专业营养教育。行业要通过乳制品创新表达、提升专业研发能力来帮助消费者建立乳品营养膳食的意识，同时通过产品创新以及行业共同的责任，为消费者提供一个健康安全的乳品消费环境。

加强乳制品创新 满足多元消费需求

如今，随着消费者个性化需求增加，市场上的乳制品种类也层出不穷，各种精细化、功能性乳制品让人目不暇接。

朱丹蓬建议，消费者在选购乳制品过程中，除液态奶之外，也可以通过使用优质奶源和乳脂制成的黄油、奶酪、奶粉等多种形式，摄入乳品营养。为助力“科学加奶”，乳企应结合奶源优势和本地消费趋势，为公众提供更多获取乳品营养的创新场景。

周德汉说，为积极回应公众不断升级的营养消费需求，乳品企业应结合自身优势，以公众需求为导向，以“创新”为抓手不断去研发更高价值、更有用途和口味更佳的乳制产品。“未来，我们将持续把营养、创新和本地趋势洞察相结合，为消费者带来全新的体验、风味和形式，提供不设限的乳品选择。对此，希望继续与乳品行业和社会各界伙伴携手合作”。

“营养是人类维持生命、生长发育和健康的重要物质基础。”朱丹蓬建议乳品企业以营养健康为导向，通过口味创新、营养升级、乳制品种类迭代等举措，更好满足人民群众日益多元化、健康化、个性化的食物消费和营养健康需求。