国家卫健委：将重点抓好0-6岁儿童眼保健和视力检查服务落实

人民网北京5月31日电 （记者乔业琼）今日，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍促进儿童健康高质量发展有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委妇幼司副司长沈海屏介绍，近年来，国家卫生健康委大力推动综合防控儿童青少年近视工作，一是加强规划引领。推动将儿童青少年近视防控工作纳入“十四五”国民健康规划和中国儿童发展纲要。会同教育等部门，共同开展防控工作评议考核，推动各地建立政府主导、部门协作工作机制，促进学校、家庭、医疗卫生机构和全社会共同行动。

二是加大科普宣传力度。充分利用传统媒体、新媒体等多种形式，重点宣传预防近视要从小从早做起、每天日间户外活动不少于2小时、养成良好用眼习惯、分年龄段限制视频类电子产品使用、每天坚持做眼保健操等科学知识，指导家长从小抓好儿童近视预防。

三是重点推动近视预防关口前移。规范0-6岁儿童眼保健和视力检查服务，聚焦婴儿期、幼儿期、学龄前期，在不同阶段开展不同检查，在24月龄、36月龄和4、5、6岁时开展屈光筛查，检查儿童的“远视储备量”。如果发现孩子的“远视储备量”已经有不足，会和孩子的家长进行交流，提示家长指导孩子建立良好的用眼习惯，加强体育锻炼，经常做户外活动，亲近大自然。

四是强化人才队伍的建设。加强眼科专业住院医师的规范化培训，开展中西部地区县级儿童保健人员培训，将“儿童眼保健”纳入全国妇幼健康职业技能竞赛，强化基层人才队伍的建设。加强医校协同，鼓励医疗机构和学校建立协同机制，为中小学生提供健康教育、屈光筛查、视力检查和规范的矫治服务。

沈海屏表示，经过不懈努力，儿童青少年近视防控工作取得了积极进展，全国0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到了95.1%，2022年我国儿童青少年总体近视率、6岁儿童近视率分别是51.9%、12.7%，与2018年相比分别下降了1.7和1.8个百分点，呈现向好改善态势。同时，也看到防控儿童青少年近视工作仍然任重道远。

“下一步，我们将聚焦推动防控关口前移，重点抓好0-6岁儿童眼保健和视力检查服务落实，抓早抓小，加强科普宣传，全力呵护好孩子们的眼睛。”沈海屏说。