10个省份及新疆生产建设兵团已将辅助生殖纳入医保

人民网北京5月31日电 （记者乔业琼）辅助生殖纳入医保，是医保政策推动生育友好型社会建设的重要举措。据国家医保局官网消息，截至2024年6月1日，北京、广西、甘肃、内蒙古、上海、浙江、江西、山东、青海、新疆维吾尔自治区10个省份及新疆生产建设兵团将辅助生殖纳入医保报销范围。

规范收费项目：价格更加透明，流程更加规范

为了规范行业治疗服务项目和价格，推动规范、高效开展相关医疗服务项目，2023年6月，国家医保局印发《辅助生殖类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，将各地原本五花八门的辅助生殖类项目分类整合为12项，如取卵术、胚胎培养、胚胎移植、人工授精等。截至目前，已指导24个省份对照立项指南整合辅助生殖类项目，其中23个省份将定价方式由市场调节价改为政府指导价。

据了解，实行政府指导价后，费用均有不同程度降低，内蒙古价格调整后平均降幅达20%。江西通过项目间比价、学科间比价及地域间比价等多种方式，科学制定项目价格，以在南昌的省直医院价格为例，“取卵术”从1500元下调至1000元，“胚胎移植”从1600元下调至1000元。内蒙古对部分辅助生殖项目实行最高限价，以组织/体液/细胞冷冻项目价格为例，由之前“每管每次1300元，按照实际冷冻管数收费”，调整为“以一管为基价，每增加一管1300加收，收费标准最高不超过3900元”。即，冷冻3管以内按照每管1300元收费，冷冻总管数大于3管按最高3900元收费。

此外，各地结合实际情况，对指导价有不同的规定，例如，广西、青海、山东、新疆及兵团地区实行固定指导价；上海采取最高收费标准限价模式，鼓励医疗机构加强管理、控制成本。

纳入医保报销，患者治疗费用负担明显减轻

辅助生殖技术，圆了很多有生育计划家庭的生育梦。但也有不少家庭因其价格昂贵望而却步。广西医科大学第一附属医院广西生殖医学研究中心副主任杨一华介绍，辅助生殖移植周期治疗费用为3万至4万元，半数以上女性需要再次甚至多次接受辅助生殖治疗。纳入医保报销后，负担会减轻很多。

广西于2023年11月1日起，将9项辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险和工伤保险基金支付范围，不设基金起付标准，职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险报销比例分别为70%、50%，计入参保人员年度基金最高支付限额。

以广西某医院价格公示牌上公示价格为例：

第一代（IVF-ET）“试管婴儿”技术基本项目（不含药费），在三级定点医疗机构价格费用总额为1.19万元。职工医保报销70%为0.83万元，自付0.35万元；居民医保报销50%为0.59万元，自付0.59万元。

第二代（卵胞浆内单精子显微注射，ISCI）“试管婴儿”技术基本项目（不含药费）在三级定点医疗机构价格费用总额为1.76万元。职工医保报销70%为1.23万元，自付0.52万元；居民医保报销比例50%为0.88万元，自付0.88万元。

第三代（胚胎植入前遗传学检测，PGS/PGD）“试管婴儿”技术基本项目（不含药费）三级定点医疗机构价格分别约为1.99万元，职工医保报销70%为1.39万元，自付0.6万元；居民医保报销50%为0.99万元，自付0.99万元。

根据广西人类辅助生殖技术管理中心数据显示，辅助生殖技术纳入医保报销政策实施半年多来，当地辅助生殖治疗量明显增加，全自治区辅助生殖机构门诊量99.37万人次，同比增长14.74%。

江西从6月份起将“取卵术”“人工授精”等9个项目纳入医保支付范围，参保人员根据住院规定按照乙类报销比例执行。根据当地不孕育龄妇女人数及实施意愿，预计在1个辅助生殖移植周期内，将减轻参保群众医药费用负担2.9亿元，有力促进人口长期均衡发展。

兼顾公平和可持续，确保医保基金长期稳健运行

辅助生殖纳入医保报销，是医疗保险制度“互助共济”原则的体现，政策的制定要兼顾公平和可持续。

此外，各地区也要求，属地医保部门加强对定点医疗机构的指导和医保基金的监管，确保基金安全有效使用。

国家医保局提醒：享受所有的医保政策，都离不开参加医保这个大前提。请按时参加基本医疗保险，合规使用医保基金，享受各项医保待遇。