“2024年认知障碍疾病专科能力建设工作推进会”在成都召开

随着我国进入老龄化时代，认知障碍患者逐年递增，痴呆与认知障碍疾病给患者及家庭带来了沉重的经济负担和照料负担。5月25日，由国家卫生健康委能力建设和继续教育中心主办、全国卫生产业企业管理协会脑健康分会承办的“2024年认知障碍疾病专科能力建设工作推进会”在四川成都召开。现场，与会嘉宾纷纷为提高认知障碍疾病专科能力、积极应对人口老龄化建言献策。

“2024年认知障碍疾病专科能力建设工作推进会”现场。（受访者供图）

2021年，国家卫生健康委能力建设和继续教育中心（以下简称中心）启动实施了认知障碍疾病专科能力建设项目。经过三年的实施，中心推动在全国医疗卫生机构范围内建立三层四级的“认知中心”，并以“认知中心”为载体，形成了“综合医院-社区医院-家庭”相衔接的老年痴呆防治服务模式。

就如何做好下一阶段的能力建设工作，国家卫生健康委能力建设和继续教育中心主任杨爱平在会上强调，一是整合各级医疗卫生机构认知中心岗位资源，在原有人才培养基础之上，拓展人才培养覆盖面；二是充分发挥基层医疗机构的作用，将认知中心建设覆盖至更多基层医疗卫生机构，促进优质医疗资源扩容下沉；三是强化各级认知中心的责任落实和质量控制，打造务实管用的认知障碍诊断模式，提高筛查、干预、诊断数据质量，不断优化认知障碍疾病的诊断模式。四是开展多学科、多中心合作模式的课题研究工作，促进科研成果向临床应用的转化，为临床实践提供更加科学的依据。

“近年来，国家鼓励各地实施积极应对人口老龄化国家战略，加快实施健康中国行动，深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，坚持预防为主，加强重大慢性病健康管理，提高基层防病治病和健康管理能力。”四川省卫生健康委副主任李新华说，“四川省积极响应国家号召，以政策引领为支撑，全面加强认知障碍疾病的预防诊断和治疗工作，通过建立完善认知障碍疾病专科体系，提升医疗服务质量和效率。联合省内高校、医疗机构等相关机构开展合作，共同建立老年健康产学研基地，进一步促进老年健康事业产业研究，助推银发经济高质量发展。未来，希望各方力量携手并进，充分发挥各自优势，持续提升老年认知障碍疾病水平。”

首都医科大学宣武医院常务副院长、认知障碍疾病专科能力建设项目专家组组长唐毅对认知障碍疾病专科能力建设项目进行了介绍。“目前，我们主要围绕以下几方面开展工作：人才建设，建立健全认知障碍疾病专科人才培养体系，为积极应对人口老龄化提供人才保障；质量管理：健全我国认知障碍疾病专科标准化、规范化诊疗流程，满足认知障碍疾病防治服务的需求；科研创新：组织开展认知障碍疾病的相关研统，包括基础研究，多中心临床实验、流行病学研究等，推动新技术在临床应用；公共卫生：协助各省老龄健康处开展老年痴呆防治促进行动，建立有效的防治体系，推动民众对认知障碍疾病知晓率、筛查率、干预率持续提升。”唐毅说。

大会期间，由人民健康打造的“认知数字健康服务平台”正式上线。由首都医科大学宣武医院国家神经疾病医学中心、中国疾病预防控制中心慢性非传染性疾病预防控制中心、国家卫生健康委能力建设和继续教育中心、中国人口与发展研究中心等联合制定的《中国阿尔茨海默病蓝皮书（精简版）》在会上发布。此外，为助推中国认知障碍防治体系迈上新台阶，国家卫生健康委能力建设和继续教育中心制定的“中国认知中心地图”也在会上发布。

除主会场外，大会还设置了三场平行会议，主题分别为“认知中老年痴呆防治行动与认知中心建设实践”“认知障碍疾病诊治临床实践”“认知障碍疾病前沿新进展环节”，围绕老年痴呆防治、认知中心数字AI技术的应用与研究等进行专题探讨。来自全国认知障碍诊疗中心负责人、神经内科等学科领域专家1300余人参加大会。此外，大会通过人民健康客户端进行直播，播放量达109万。