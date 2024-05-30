“医生，我和老伴最近可能都感冒了，鼻子不通气、流鼻涕，偶尔有鼻出血。老伴的两侧鼻子都有症状，奇怪的是，我的左侧鼻子有症状，右侧鼻子很正常。”门诊中，患者老张向我描述着他的病情。

听到这话，我立刻警觉起来，问他：“到底是右侧鼻子一开始有症状，后来好转了，还是从头到尾它都没有不适？”

老张回答说，他的左侧鼻子一直都有症状，但右侧鼻子从来没有过不适。

通过仔细检查发现，老张根本不是患了感冒，而是患了一种鼻部良性肿瘤，即内翻性乳头状瘤。

由此可见，单侧鼻腔不适不是小事，甚至可能是大事！

究竟是什么原因呢？我们知道，常见的鼻腔鼻窦疾病可以分成两大类。一类是炎症性疾病，包括急性鼻炎、慢性鼻窦炎、鼻息肉等。他们有个共同的特点，即大多是双侧鼻腔病变。一个人感冒时或鼻炎发作时，可能两侧鼻腔的症状严重程度不一样，但一定是两侧都感觉不舒服。另一类疾病则是单侧鼻腔发病，临床上统称为单侧鼻腔鼻窦病变。这类疾病以肿瘤类疾病为主，也包括部分特殊感染或类肿瘤样疾病。

那么，单侧鼻腔鼻窦病变，有哪些警示信号呢？

鼻塞是鼻腔疾病最常见的症状之一。大家熟知的慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎、鼻中隔偏曲等都会导致双侧鼻塞。双侧鼻塞可能同时出现，也可能交替出现。因为双侧鼻腔的黏膜结构相同，当细菌或过敏原进入鼻腔时，双侧鼻黏膜都会受到刺激引发症状。但如果是单侧鼻塞，就说明病变只发生在一侧鼻腔，那么病因往往不是细菌或过敏原等外源性刺激，而是原发于鼻腔的内源性因素。

因此，单侧鼻塞提示我们，要考虑发生鼻腔鼻窦肿瘤类疾病的可能性。鼻腔鼻窦常见的良恶性肿瘤，如内翻性乳头状瘤、鳞状细胞癌、淋巴瘤等，首发症状之一就是单侧鼻塞。

鼻出血是鼻部常见的急症之一，各年龄段人群均可发病，常见于老年人和儿童。轻者仅表现为涕中带血，重者可引发失血性休克。

鼻出血的病因复杂，不仅包括鼻腔局部因素，还包括一些全身因素。国内学者制定的鼻出血诊疗指南提出，成年人鼻出血常与心血管疾病、非甾体类抗炎药物的使用以及酗酒等因素有关，儿童鼻出血多见于鼻腔干燥、变态反应、鼻腔异物、血液系统疾病、肾脏疾病以及饮食问题等。

由此可见，鼻出血是身体出现异常的重要警示信号，而且不同表现的鼻出血，提示的健康问题也不相同。例如，鼻腔少量流鲜血或涕中带血，双侧交替发生或以一侧为主，每天出血一两次或间隔几天出一次血、出血量少，通过局部按压患侧鼻翼或填塞棉球等压迫止血的方法，十几分钟就能控制出血……这样的表现一般为鼻腔前部出血，患者多为儿童，常由鼻腔黏膜干燥、经常揉鼻或挖鼻等引起。

如果老年患者的鼻出血常在夜间出现，多与血压控制不稳定或长期口服抗凝药物有关。如果青少年期的男性鼻出血，且出血量较大，合并出血侧的鼻腔经常鼻塞，就要警惕鼻咽纤维血管瘤的发生。

大多数人出现头痛，医生首先会考虑头颅里的问题，但单侧鼻腔鼻窦病变引发头痛和头面部胀痛的情况也比较多见。很多发生于鼻窦内的疾病，容易累及或侵犯到颅底和眼眶，引发头痛症状，比如真菌性鼻窦炎、鼻窦黏液囊肿等。由于鼻窦黏膜内还有丰富的感觉神经末梢，在炎症和肿瘤的刺激下，人就会出现头面部闷胀痛。

区别于其他原因导致的头痛，单侧鼻腔鼻窦病变引发的头痛有一些特点。例如，头痛往往以一侧为主，位置不固定，可位于一侧的面部、前额部、颞部或枕部，疼痛以闷痛、胀痛、钝痛为主，少有跳痛或针刺痛，疼痛程度不剧烈，但持续时间较长。因此，强烈建议头痛患者在排除颅内疾病的同时，一定不能忽视鼻腔鼻窦的问题。

嗅觉功能是鼻腔的重要功能之一。如果长期出现一侧或双侧嗅觉减退，甚至嗅觉完全丧失，一定要到医院就诊，因为它可能预示着鼻息肉或鼻腔肿瘤的发生。

国内外的学者很早就发现，嗅觉减退是慢性鼻窦炎、鼻息肉最常见的四大症状之一，而且很多患者的嗅觉不能恢复。也有临床观察发现，嗅觉功能恢复的概率和嗅觉障碍的时长是成反比的，即嗅觉丧失的时间越长，恢复的可能性越低。

有些患者嗅觉正常，但经常能闻到鼻腔或鼻涕有臭味，这种症状高度提示有牙源性鼻窦炎的可能。上颌窦底与牙槽骨和牙根的关系非常密切，很多牙根尖病变都会引起鼻窦炎，称为牙源性鼻窦炎。

出现单侧鼻腔不适

该怎么办

就像文章开头提到的患者老张一样，很多人觉得单侧鼻腔有问题比双侧鼻腔都有问题要好一些。这是一个认识误区。

如果是普通鼻炎导致的双侧鼻腔病变，患者通过保证休息时长、提高机体免疫力、养成良好的卫生习惯等方式，有可能起到预防和治疗的作用。

但对于单侧鼻腔鼻窦病变，这些措施显然不够。患者一定要尽快到正规医院就诊，通过鼻内镜检查或影像学检查明确病因，并规范治疗。

来源：《大众健康》杂志

作者：首都医科大学附属北京友谊医院耳鼻咽喉头颈外科中心 田昊

审核：国家健康科普专家库专家、首都医科大学附属北京友谊医院耳鼻咽喉头颈外科中心主任医师 刘玉和

策划：余运西 王宁

编辑：李君