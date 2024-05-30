专家热议：强化社会科普责任 推进慢病防控优质科普

5月27日，由中国疾控中心慢病中心、人民健康共同发起的2024慢病防控优质科普传播推广行动在北京启动。在圆桌论坛环节，嘉宾们表示，慢病防控科普工作任重道远，期待社会各方力量创作并传播更多符合民众需求的科普内容，助力健康中国行动目标的早日实现。

2024慢病防控优质科普传播推广行动圆桌论坛

中国医学科学院阜外医院肾内科主任蔡建芳说，提高医务人员科普积极性，既需要加强政策引导和保障（比如优化国家政策、医院绩效考核制度等），培育适宜的社会科普环境，也需要医师自身转变观念，科普也是医学工作的一部分、是临床工作的延伸，要加快从“只看病”到兼顾“科普防病”转变。“医务工作者进行科普创作时，要直面差异化的需求，立足专业优势做精品；秉持“内容为王”的准则，采取让受众听得懂或看得明白的形式，充分应用AI等新技术，借助媒体等平台优势，以最大限度地发挥科普的作用、满足人民的需求。”蔡建芳提醒，科普主体亟需资质认证、科普作品也需要规范，保证科普的客观性和科学性，将权威、正确的健康知识分享给公众。

四川大学华西医院老年医学中心学科主任张新军认为，老年人群对于健康科普知识的需求很大，需要获得生活方式、疾病诊疗等正确的科学知识，但目前老年健康科普领域存在诸多挑战。究其原因，主要有几方面：一是老年人可能对医生提供的疾病诊疗方案存在认识误区。比如，慢性疾病患者对长期用药副作用存在顾虑；二是老年人群可能存在生活方式问题，比如饮食结构单一、过度清淡饮食等，既影响健康也可能对疾病诊疗和预后带来影响；三是缺乏获得正确规范的科普资讯的途径和方式。“针对老年特殊群体，建议加大科普宣传力度，构建起链接医生、学术团体、医疗机构与社区、家庭、患者的科普知识链条，改进科普技术手段，帮助他们甄别科普知识的真伪，使其能够高效、便捷地获取正确的科普知识。”张新军说。

近年来，人工智能、大数据等技术的快速发展，也在赋能健康领域。首都医科大学附属北京同仁医院眼科眼底科主任汪朝阳认为，眼科科普与技术发展息息相关，利用信息化技术可以创新科普的手段和形式，将科普知识覆盖全年龄人群。例如，借助AI技术手段，通过一张眼底照片，便能对老年黄斑变性、糖尿病相关眼底病变、白内障眼底病变等进行筛查，预判疾病发展趋势，并给出专业诊疗建议，甚至可以对很多全身疾病，如高血压，糖尿病，脑卒中等作出类似判断。“做好眼科科普，除了需要借力信息化技术手段，更需要学校、社区、家长、医院、媒体等各方社会力量的参与，通过科普让群众了解检查眼底的重要性和必要性，从而降低眼底病变、致盲的发生率。”汪朝阳说。

首都医科大学附属北京妇产医院药事部主任冯欣表示，公众对于服药存在很多困惑，比如儿童用药剂量是否为成人的一半？吃了消炎药能否与其他食物共食？担心药物副作用是否可以拒绝服药？面对上述问题，过去很多人只会向医生请教，而不是药学工作人员。“可喜的是，近年来，我们的药师群体正在被更多人群所熟知。在慢病治疗中需要长期服药，药物知识的科学普及直接影响患者的用药依从性和疗效，而药师通过提供药物治疗管理服务，大大提高了患者的治疗效果，减少了用药的不良反应。”冯欣说，“做好健康科普既需要政策支持，也需要广大药师群体的共同努力。在临床工作中，我经常鼓励药师工作人员多使用通俗易懂的语言，提高患者接受度，从而更大程度地传达正确的药物科普声音。”

很多慢病患者会出现多种疾病共存的现象，严重影响生活质量，因此，患者做好共病的自我管理非常重要。围绕共病管理领域的科普创作，北京协和医院内分泌科副主任李玉秀表示，很多共病老年人群常年服用多种类型药物，所以患者会疑惑用药时间、顺序、次数等问题，例如降糖药是餐前还是餐后吃？其实，这可以作为临床科普作品的选题切入点，通过科普作品帮助患者解决简单的用药问题，有助于提高患者用药依从性。李玉秀建议：“希望相关部门将糖尿病教育付费纳入医保，将科普教育作为治疗手段之一，更大程度地普及健康知识。”