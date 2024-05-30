近年来，党和国家围绕慢病防控高质量发展作出一系列工作部署，其中慢病知识普及也是工作的重点之一。5月27日，由中国疾控中心慢病中心、人民健康共同发起的2024慢病防控优质科普传播推广行动在北京启动。启动仪式上，院士专家倡议积极开展健康科普，并为帮助更多百姓了解、掌握慢病知识，促进国民健康素养提升建言献策。

2024慢病防控优质科普传播推广行动在京启动

院士齐聚 倡导健康知识普及

“中国疾病预防控制中心始终秉持人民至上、生命至上的理念，面向人民生命健康优先发展战略导向，开展了一系列慢病防控工作。”中国工程院院士、中国疾病预防控制中心主任沈洪兵介绍说，一是持续加强人群健康监测，建立针对不同人群全生命周期健康的监测、干预和管理系统，监测内容覆盖突发公共卫生事件、重大传染病、儿童保健、妇女保健和老年人健康等诸多公共卫生领域；二是聚焦中小学生、职业人群、老年群体等重点人群，持续推进全民健康生活方式行动，重点强调“三减三健”；三是坚持预防为主，防治结合，推进全国防控重大慢病创新融合试点项目有序开展，提高基层防病治病和健康管理能力。

中国工程院院士、上海市糖尿病研究所所长贾伟平认为，当前，心血管疾病、肿瘤、慢性呼吸系统疾病、糖尿病、精神卫生疾病等慢病已成为威胁我国居民健康的主要问题，不仅给个人和家庭带来了沉重的负担，也为社会的稳定与发展带来不容忽视的挑战。现场，贾伟平就“社会公众如何主动参与慢性病防控”，提出“树立对自身健康负责的意识、主动学习慢病的防治知识、学会合理膳食、积极开展健康运动、保持健康心理”等建议。

开展和推广慢病防控优质科普，离不开医学专业人员的积极参与。中国工程院院士、中国工程院副院长、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰向临床医师和公卫医师等专业人员发出倡议：“要勇于担当主力，争做健康科普的推动者；立足群众需求，找准健康科普的落脚点；跨界融合创新，讲好健康科普故事；坚守科学准则，为群众提供权威正确的健康科普知识；加强科普交流，推动优质科普资源共建共享。”

广泛参与 防治慢病科普先行

大力开展健康知识普及活动是为百姓健康服务的好事，是践行医疗卫生职业精神的实事。

全国爱卫办副主任、国家卫生健康委规划司司长毛群安说，当前，我国已经形成了综合防治规划、专病防治方案、规范防治指南三个层次的慢病防治政策体系，围绕主要的慢病防治专项行动工作指标、全民健康生活方式行动和健康口腔行动工作指标展开了一系列的工作。未来，要加强科普宣教，进一步提升公民慢病防治的能力和意识，助力实现“以治病为中心”向“以健康为中心”的转变。

“开展慢病综合防治工作，要坚持‘政府主导，部门协作、动员社会、全民参与’，提高广大人民群众自觉践行健康生活方式的意识和能力，推动慢病防治关口前移。”国家卫生健康委医疗应急司司长郭燕红认为，应对慢性病的挑战，预防是最经济最有效的策略。要充分发挥科普的重要作用，由权威的专家通过权威的媒体传递权威的健康知识，形成全社会动员的科普工作机制。

中国疾控中心慢病中心主任吴静现场介绍了行动方案：“本次行动将成立由权威专家领衔的专家委员会，打造慢病防控科普专家库，建设慢病防控科普服务专区。同时，为推动行动广覆盖、见成效，还将依托累计下载量1.57亿的人民好医生客户端、1460多个国家和省级慢性病综合防控示范区以及2890多个启动了全民健康生活方式行动的县（区）等，有组织地推动慢病防控优质科普传播推广。”

汇智聚力 推动防控关口前移

健康科普是一项“润物细无声”的系统工程，既要提高公众学习健康知识的内生动力，又要营造良好的社会氛围。

在专题科普环节，北京大学第一医院心内科及心脏中心首席专家霍勇围绕“推进医药创新与科普教育协同发展”主题，从医药创新的重要性、医药创新的驱动因素、科普教育与医药创新协同发展三个角度进行分享。“科技创新和科学普及是未来社会发展的重要引擎，创新可以带来新的技术、新的发现和新的思想，为医学研究和实践带来新的动力和方向，创作科普作品则可以让前沿技术与研究成果更好惠及患者，增加百姓福祉。”

北京协和医院临床营养科主任于康以“营养科普关键要素及在慢病管理中的作用”为主题进行专题科普。“基于科学是科普的‘生命’，要像做学术研究般做科普，无证据的不讲、无确定结论的不讲、不懂的不讲、没做过的不讲；尊重受众体现了科普的温度，科普创作者要拥有一种情怀；让百姓听懂学会是科普的目标，要充分了解受众的需求与关切，加强科普针对性、可操作性。”于康建议，进一步建全科普准入机制、监管机制和评价体系，将科普纳入职称评定、人员晋升、学科评估，在全社会创造尊重科学、热心科普良好环境。

现场，中国医学科学院阜外医院肾内科主任蔡建芳、四川大学华西医院老年医学中心学科主任张新军、首都医科大学附属北京同仁医院?眼底科主任汪朝阳、首都医科大学附属北京妇产医院药事部主任冯欣、北京协和医院内分泌科副主任李玉秀等专家围绕“强化全社会科普责任，推进慢病防控优质科普”展开讨论。

2024慢病防控优质科普传播推广行动启动仪式暨科普服务平台上线仪式同步举行。