如何守护儿童的“明亮世界”？专家解答

“六一”国际儿童节即将到来。孩子能健康成长，是家长们的共同心愿。当前，我国儿童近视呈早发、高发态势，已经成为影响儿童健康和全民发展的突出问题。北京儿童医院眼科主任医师李莉在接受采访时表示，近视可防可控不可逆，近视预防应该从小宝宝就开始，为其建立眼健康档案，监测视力发育和远视储备量的变化，及时发现近视的征兆及时矫正。

“有研究表明，父母近视的确会增加孩子患近视的风险。如果父母双方都患有近视，孩子患近视的风险可达到70%至80%。”李莉表示，除遗传因素外，环境因素也是造成近视进展重要原因，比如孩子户外活动时间较少、长时间近距离用眼、过早写字或看书、过多使用电子产品、读写姿势不正确等，都会使孩子远视储备减少过快，促使近视的发生。另外，看书和写字的光线不合适、营养不均衡、摄入过多甜食、睡眠不足等，都可能增加近视的几率。

李莉强调，如果近视不断进展到600度以上，即为高度近视，特别在医学上诊断为病理性高度近视时，会伴发相关眼底病变，可能会出现飞蚊症、视物变形，甚至视网膜脱离、黄斑裂孔、黄斑出血、青光眼、白内障等严重并发症，有的会造成不可逆的视觉损害，严重影响儿童的眼部健康。因此，家长应采取及时、适宜的防控干预手段，推迟近视发病年龄，控制近视进展速度。

预防近视的主要措施有哪些？李莉提出以下建议：

增加日间户外活动时间。户外活动接触阳光，能促进眼内多巴胺释放，从而抑制眼轴变长，预防和控制近视过早发生。儿童应坚持每天日间户外活动不少于2小时。

减少持续近距离用眼时间。要减少儿童读书、画画、写字等近距离用眼时间，避免不良读写习惯，应做到不在走路时、吃饭时、卧床时、晃动的车厢内、光线暗弱或阳光直射等情况下看书和写画。用眼要坚持“20-20-20”原则，即近距离用眼20分钟，要远眺20英尺（约6米）以外距离，休息20秒以上。

限制电子视屏产品使用。婴幼儿禁用手机、电脑等电子视屏类产品，3至6岁儿童尽量避免接触和使用手机、电脑等电子视屏类产品。6岁以上的儿童也要注意严格控制电子视屏类产品的使用时间。

其他预防近视的措施。引导儿童按时休息、保证充足睡眠，摄入均衡营养、少吃甜食。

“在日常生活中，家长要注意观察孩子眼睛看东西的情况，若孩子有视物凑近、眯眼等异常情况或筛查发现视力变差，应及时到医疗机构眼科进行检查。”李莉提醒。