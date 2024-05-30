有结婚登记但未稳定共同生活 可扣除共同消费返还部分彩礼（以案说法）

【案情】刘先生与朱女士2020年7月确立恋爱关系，2020年9月登记结婚。刘先生于结婚当月向朱女士银行账户转账80万元并附言为“彩礼”，转账26万元并附言为“五金”。双方分别在不同省份的城市工作生活。后因筹备举办婚礼等事宜发生纠纷，双方于2020年11月协议离婚，婚姻关系存续不到三个月。婚后未生育子女，无共同财产，无共同债权债务。双方曾短暂同居，并因筹备婚宴、拍婚纱照、共同旅游、亲友相互往来等发生部分费用。离婚后，因彩礼返还问题发生争议，刘先生起诉请求朱女士返还彩礼106万元。

【说法】《最高人民法院关于审理涉彩礼纠纷案件适用法律若干问题的规定》明确，双方已办理结婚登记且共同生活，离婚时一方请求返还按照习俗给付的彩礼的，人民法院一般不予支持。但是，如果共同生活时间较短且彩礼数额过高的，人民法院可以根据彩礼实际使用及嫁妆情况，综合考虑彩礼数额、共同生活及孕育情况、双方过错等事实，结合当地习俗，确定是否返还以及返还的具体比例。

彩礼是男女双方在缔结婚姻时一方依据习俗向另一方给付的钱物。法院认为，关于案涉款项的性质，除已明确注明为彩礼的80万元款项外，备注为“五金”的26万元也符合婚礼习俗中对于彩礼的一般认知，也应当认定为彩礼。

涉彩礼返还纠纷中，不论是否办理结婚登记，在确定是否返还以及返还的具体比例时，共同生活时间均是重要的考量因素。本案中，关于共同生活的认定，法院认为，双方虽然已经办理结婚登记，但从后续拍摄婚纱照、筹备婚宴的情况看，双方仍在按照习俗举办婚礼仪式的过程中。双方当事人婚姻关系仅存续不到三个月，其间双方工作、生活在不同的城市，对于后续如何工作、居住、生活未形成一致的规划。双方虽有短暂同居经历，但尚未形成完整的家庭共同体和稳定的生活状态，不能认定为已经有稳定的共同生活。

鉴于双方已经登记结婚，而且刘先生支付彩礼后双方有共同筹备婚礼仪式、共同旅游、亲友相互往来等共同开销的情况，对该部分费用予以扣减。据此，法院酌情认定返还彩礼80万元。

（案例来源：最高人民法院，本报记者魏哲哲整理）

《 人民日报 》（ 2024年05月30日 19 版）