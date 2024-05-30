全国妇联等11部门部署开展2024年“六一”庆祝活动

本报北京5月29日电 （记者杨昊）“六一”国际儿童节即将到来，全国妇联等11部门联合下发通知，对各地和有关部门围绕“少年儿童心向党 我与祖国共成长”开展丰富多彩的活动作出部署，让广大少年儿童度过一个健康、快乐、有意义的节日。

通知指出，今年是新中国成立75周年，各地各部门要抓住“六一”契机，依托各级各类爱国主义教育基地，用好红色资源和传统文化资源，发挥科技馆、博物馆、图书馆等公共文化设施以及儿童校外教育阵地优势，精心组织开展主题队日、展览展演、诵读红色经典等主题实践和宣传宣讲活动。

通知要求，各地各部门要组织开展贴近儿童、活泼有趣、寓教于乐的庆祝活动，丰富儿童精神文化生活；聚焦心理健康、防网络沉迷、安全教育，线上线下集中推出家庭教育微课、举办家长课堂、开展育儿咨询，广泛普及家庭教育理念知识；通过举办模拟法庭、法院检察院开放日等活动，开展法治宣传教育，提高儿童自我保护意识和能力。

通知强调，各地各部门要重点面向流动儿童、留守儿童和困境儿童，组织多种形式的慰问帮扶，动员爱心妈妈等各类志愿者开展陪伴关爱活动，让广大儿童感受到党和政府的关怀就在身边。

《 人民日报 》（ 2024年05月30日 11 版）