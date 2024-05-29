直播预告：周方谈高质量党建引领公立医院高质量发展

为助力公立医院开展党建工作，加强党建工作经验交流与分享，由国家卫健委全国医院党建工作指导委员会办公室指导的公立医院党建栏目《书记来了》在人民好医生上线，邀请全国公立三甲医院党委书记做客栏目，畅谈党建心得与经验。

建设让患者放心、人民满意的医院是公立医院的使命。高质量党建对推动公立医院高质量发展有何重要意义？做好医院党建工作的关键抓手有哪些？6月3日10:00至11:00浙江省松阳县人民医院党委书记周方将做客《书记来了》，敬请关注。

专家简介：

周方，心血管内科主任医师，现任浙江省松阳县人民医院党委书记。丽水市绿谷名医，浙江省中西医结合学会心血管病分会委员，浙江省医学会心血管病分会动脉粥样硬化与血栓组委员，丽水市卒中学会副会长，丽水市医学会心脏与起搏分会委员，松阳县心脑血管病防治中心主任。

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