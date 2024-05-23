医药集采今年将提质扩面

本报北京5月22日电 （记者孙秀艳）国家医保局近日印发通知，要求做好2024年医药集中采购提质扩面工作。通知提出加强区域协同，提升联盟采购规模和规范性，明确行业预期，持续巩固改革成果。

通知要求，扩大联盟范围，形成全国联盟集中采购。在国家组织药品和高值医用耗材集中带量采购（以下简称“国家组织集采”）的基础上，加强区域协同，将条件具备的省级联盟采购提升为全国性联盟采购（以下简称“全国联采”）。全国联采要规范、高效开展，做好执行监测，增强效果；公平对待各类经营主体，严防“地方保护”。

加强统筹协调，合理确定采购品种。在集采品种选择上加强统筹协调，做到国家和地方互为补充。国家组织集采重点针对通过一致性评价的药品，以及聚焦价格虚高、群众反映强烈的高值医用耗材。全国联采重点覆盖国家组织集采以外品种，以及采购金额大、覆盖人群广的“大品种”，持续扩大集采覆盖面。

聚焦重点领域，积极推进2024年集采扩面。药品方面，开展新批次国家组织集采，做好胰岛素和前几批集采药品协议期满接续采购；重点指导湖北继续牵头中成药集采、山东牵头中药饮片集采、河南牵头国家组织集采可替代药品集采、三明联盟开展肿瘤和呼吸系统疾病用药集采等药品全国联采工作。耗材方面，国家组织开展新批次高值医用耗材集采和人工关节接续采购；重点指导安徽、江西、广东等7省份牵头体外诊断试剂、超声刀、结扎夹、冠脉切割球囊、血管介入等医用耗材全国联采工作。

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 12 版）