吉林推动老年助餐服务更可及更实惠

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近年来，吉林省立足老年人实际需求，积极构建覆盖城乡的助餐服务网络。严格食材管理，保障安全健康；注重营养搭配，菜品经济实惠；合理布局场所，提高用餐便利度……越来越多的老年人在家门口就能吃上暖心饭。

“吃饭有着落，方便还便宜，暖胃又暖心。”正是饭点，吉林省长春市绿园区中天社区敬老餐厅内人声鼎沸，不少家住附近的老人选择来敬老餐厅吃一顿热乎饭。

让老年人在家门口吃上一顿热乎饭，是关键小事，也是民生大事。截至2023年底，吉林省60周岁以上人口626.83万人，占全省总人口的26.79%。近年来，吉林省聚焦老年人就餐需求与实际，积极构建覆盖城乡、布局合理、共建共享的老年助餐服务网络，逐步实现老年助餐服务方便可及、经济实惠、安全可靠、持续发展。

今年，吉林省民政厅、省发展和改革委员会、省财政厅等11部门联合发布《积极发展老年助餐服务的实施方案》，部署进一步满足社区居家老年人就餐服务需求，要求2026年及以后，老年助餐服务进一步向城乡社区（村）延伸，老年人较多且居住集中、助餐服务需求较高的社区（村）实现全覆盖，切实提升老年助餐服务水平。

灵活多样解决农村老人助餐需求

细雨蒙蒙，不到11点，吉林省通榆县向海蒙古族乡复兴村的孝老餐厅已坐满银发苍苍的老人，边唠家常边等待着可口饭菜上桌。

“开饭咯！”10余平方米的餐厅内菜香四溢，一大盆茄子炖鱼被厨师侯凤云端上餐桌，“别急，还有一盆菜！爱吃啥和我说，多给盛点。”刚放下满盆的荤菜，侯凤云又快步走向厨房，端出一盆青椒炒鸡蛋，随即拿起餐盘挨个盛菜。

“这俩菜好，我都爱吃。”86岁的老人马占江笑着接过装得满当当的餐盘，拿起筷子慢悠悠吃起来。

在多部门扶持下，2021年5月，复兴村孝老餐厅正式开业。村里70周岁以上的老人都可以到餐厅来享受每天两顿的免费餐食，基本满足老人们的吃饭需求。

“省里有政策和资金扶持，加上村集体出一些，共同建起孝老餐厅，得让咱们村这些老人过上好日子。”复兴村党支部书记孙宏良介绍，每顿正餐保证一荤一素，食材由专人定点购买，保障吃得安全健康。

近年来，吉林省系统性推进老年助餐工作。在乡村，老年食堂主要依托农村养老大院或农户闲置用房建设，资金主要由省级层面统一安排，重点关注经济困难、高龄、残疾、留守等农村老年人。

“在具体运营上，主要依靠村干部以及热心的志愿者提供助餐服务。对行动不便、距离较远的老年人，我们还将积极探索送餐上门的方式，满足他们的就餐需求。”吉林省民政厅养老服务处处长袁金洪介绍。与此同时，吉林省还大力发展农村互助养老，选择具备条件的家庭设立助老餐桌，同村同组老年人自我服务、自供食材，抱团解决就餐难题。

探索多种敬老餐厅运营模式

小鸡炖蘑菇、萝卜炖牛肉、清炒西蓝花、醋熘土豆丝……中午时分，长春市净月高新技术产业开发区博硕街道彩宇社区敬老餐厅内，20余道菜品荤素搭配，整齐排列在自助餐架上，两侧已排起长队，老人们拿着餐盘按需取用。

“大娘，您今年多大年纪了？”“72岁。”“您可以刷敬老助餐卡，60岁以上老人在咱这吃饭有折扣。”餐厅进门处，工作人员细致询问着一名头发花白的老人，协助办理就餐优惠。

“社区范围内小区较多，老年人不少，其中有相当一部分是独居老人，做饭较为困难。在家门口吃上一口热乎饭成为老年人集中反映的诉求。”彩宇社区党委书记杨超说，“社区曾想过自己办老年食堂，但资金和人手等现实条件都不允许，一度搁置了该想法。”

为推动助餐服务可持续发展，吉林省积极探索多种运营模式。

“公建民营、社会合作是现阶段长春市敬老餐厅建设运营的主要方式。”长春市养老管理服务中心养老示范指导科科长赵丹鹏介绍，公建民营敬老餐厅主要是利用住宅小区配建的社区居家养老服务用房、国有闲置用房等，采取以奖代补方式进行建设，建成后交给专业的第三方机构运营，并允许其向社会开放运营，以获取的微利持续运营。社会合作敬老餐厅则主要是通过签订合作协议、授牌经营等方式，依托现有餐饮服务企业进行建设，为老年人提供就餐服务。

今年3月，经公开招募，彩宇社区敬老餐厅正式营业。“餐厅属于公建民营的形式，场地由街道提供，我们负责具体运营。”餐厅负责人王旭东介绍，餐厅以自助餐形式运营，每顿饭15元，目前平均每天约有100人次用餐，老年人用餐比例约为30%。

在家门口吃上一口热乎饭，不仅是老年人生活所需，更是子女心之所系。吉林省根据辖区老年人口规模、用餐需求、服务半径和现有餐饮资源状况，制定老年助餐服务场所布局规划，城市按照“一刻钟”就餐服务圈合理布局。“截至2023年12月底，吉林省累计建成社区老年食堂549个，累计服务老年人564万人次。在省会长春，已初步形成了社会餐饮企业合作、企业食堂开放、养老机构示范、小区物业参与等多元化敬老餐厅建设模式。”袁金洪说。

建设布局合理的助餐服务场所

“老伴儿，这个菜你得少吃点，你看这显示脂肪挺高的。”长春市净月高新技术产业开发区中信城社区益食号智惠食堂内，81岁的杨大爷将盛好菜的餐盘放置在菜品前的自动称重面板上，饭菜重量、营养成分、消费金额即刻在屏幕上显现。

敬老席、急救医药包、公共轮椅、扶手……餐厅内的小变化，饱含对老年人的温暖关怀。

“了解到周围居民的诉求后，我们在开业不久便申请成为敬老食堂，适当调整饮食口味，食材要尽量烹饪得更软烂些，并进行适老化改造，力所能及为周边老人提供服务。”该餐厅负责人孙迪说。

“目前，全市敬老餐厅实行统一编码管理，在室外醒目位置统一加挂‘敬老餐厅’标识。同时对餐厅的老年人用餐区域进行了规范设计，餐厅的出入口、卫生间等关键位置进行适老化改造，让老人享受到比普通餐厅更安全更贴心的养老助餐服务。”赵丹鹏介绍。

小小助老餐，惠及大民生。在老年助餐服务场所建设上，吉林省在积极响应国家文件要求的基础上，进行更加清晰明确的划分和区别，坚持分类实施，明确要求多渠道布点，建设布局合理的老年助餐服务场所。鼓励各地通过“新建改建一批”“完善拓展一批”“社会合作一批”“互助共建一批”，盘活现有存量可利用资源，多渠道增加老年助餐服务场所。

“具体而言，主要利用现有闲置房产资源、现有养老服务设施、现有社会餐饮企业积极推进。”袁金洪介绍，将充分挖掘新建小区配建的养老服务设施，老旧小区补建的养老服务设施，机关事业单位、学校、国有企业、农村等闲置房产资源，因地制宜改建一批老年助餐服务场所。同时，鼓励支持具备条件的养老机构、机关、企事业单位、学校等食堂向居家老年人开放，并支持具备条件的城乡社区、综合嵌入式社区居家养老服务中心、老年人日间照料中心、农村养老大院等拓展完善助餐功能。

目前，吉林已经建成了一批老年餐厅，今年还将建设1300个，确保每个街道建成2个，每个乡镇至少建成1个。

《 人民日报 》（ 2024年05月23日 12 版）