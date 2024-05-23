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全国学生心理健康宣传教育月：如何守护孩子心理健康？家长需要知道这6方面

陈子源

2024年05月23日09:11 来源：人民网

近年来，学生成长环境不断变化，学生心理健康的重要性更加凸显。教育部决定自今年起，将5月确定为“全国学生心理健康宣传教育月”。儿童的心理健康是其健康成长的重要组成部分。如何守护儿童心理健康？为此，人民网采访了深圳市儿童医院心理治疗师陈俏如。

(责编：罗知之、吕骞)




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