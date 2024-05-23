关于抗肿瘤药物的这些传言可信吗

抗肿瘤药物的研发进展和安全使用，一直是大众在肿瘤防治方面最为关心的问题之一。“120万元一针的CAR-T产品能让癌细胞清零治愈癌症”“癌性疼痛不能用止痛药”“硼药能治愈肝癌、肺癌”……这些关于抗肿瘤药物的传言是真的吗？记者采访了有关专家。

传言一：百万元抗癌针能让癌细胞清零治愈癌症

专家回应：“癌细胞清零”不等于“临床治愈”

T细胞是免疫细胞，是免疫系统攻击癌细胞的主力军。CAR-T疗法的原理是将患者体内的T细胞取出，在体外给T细胞装上肿瘤嵌合抗原受体（CAR），从而让T细胞具有更强的癌细胞识别能力和杀伤力，从而达到杀死癌细胞的目的。此前，国家药品监督管理局批准了我国首个CAR-T细胞治疗产品上市，便有传言称这种产品120万元一针，是让癌细胞清零治愈癌症的“神药”。

“不是所有肿瘤都适用CAR-T疗法。”中国医学科学院血液病医院（中国医学科学院血液病学研究所）免疫细胞治疗中心主任王迎说，120万元一针的CAR-T细胞治疗产品能让癌细胞清零治愈癌症的说法并不准确。

目前，CAR-T疗法相关产品主要用于治疗易复发和难治的血液系统恶性肿瘤，比如多发性骨髓瘤、淋巴瘤、急性淋巴细胞白血病等。根据一些随访数据显示，有部分恶性血液肿瘤患者能通过CAR-T疗法获得临床治愈。但“临床治愈”与“癌细胞清零”不能划等号。

首先，所谓的“癌细胞清零”只是在现有检测手段能达到的灵敏度水平上未检测到癌细胞，不代表体内一个癌细胞也没有。其次，所谓的“癌细胞清零”表达的是患者的疾病获得缓解，但是缓解效果持续5年以上不复发，才可以考虑患者获得了“临床治愈”。

“相较于传统化疗，尽管患者接受CAR-T疗法治疗后缓解率更高，但是仍有部分患者会复发。因此并不是每一个通过CAR-T治疗得到缓解的患者都能够实现临床治愈。还有少部分患者使用CAR-T疗法后没有获得缓解。”王迎说。

谈及CAR-T疗法的未来，王迎认为，除了血液系统肿瘤，目前还有研究在推动CAR-T疗法应用于实体肿瘤以及自身免疫系统疾病，比如难治性系统性红斑狼疮等。

传言二：癌性疼痛不能用止痛药

专家回应：可以规范合理用药

《2020中国癌症患者生存质量白皮书》显示，57.4%的癌症患者会出现不同程度的疼痛，严重影响生存生活质量。止痛药是应对癌性疼痛的重要武器。然而有传言称，癌症患者不能使用止痛药，理由包括使用阿片类止痛药会让患者成瘾、过早使用止痛药会导致疼痛加重时止痛药无效等。

“阿片类药物是常见的止痛药，有致瘾的可能，但可能性非常低。”清华大学附属北京清华长庚医院疼痛科主治医师李志刚告诉记者，国外数据显示，1万个使用阿片类药物的患者中，可能只有1个成瘾。国内对阿片类药物管理比国外更严格，成瘾性会更低，几乎可以忽略不计。中国医师协会疼痛科医师分会会长、中日友好医院疼痛科主任樊碧发也认为，合理规范地使用阿片类药物，很少会发生所谓的成瘾等问题。

那么，过早使用止痛药是否会导致癌症后期止痛药无效？“这涉及耐药性问题。很多药物长期使用都可能产生耐药性，比如降压药、利尿剂等。这并非止痛药的‘专利’。”李志刚说，“在患病早期规范合理地使用止痛药，最终的临床获益远大于耐药风险。”

李志刚强调，癌性疼痛患者不能使用止痛药的观点是错误的。疼痛科医生会在科学评估的基础上，为患者提供综合、动态、个体化的用药方案，帮助癌性疼痛患者规范合理用药。在临床上，80%—90%的患者通过合理规范的镇痛治疗，可以有效缓解癌性疼痛，提高生活质量。

传言三：硼药能治愈肝癌、肺癌

专家回应：治疗效果尚无足够依据支撑

有传言称，硼药可以治愈肺癌、肝癌等常见肿瘤。所谓的硼药，指的是采用硼中子俘获疗法（BNCT）治疗前给患者注射的一种含硼药物。这种药物与癌细胞有很强的亲和力，会迅速聚集在癌细胞内，而在其他组织内分布很少。随后对病灶进行中子照射，当照射的中子被癌细胞内的硼俘获，就能通过核裂变释放出杀伤力极强的射线。

相较于传统放疗，BNCT更加精准，对癌细胞周围的健康组织损伤小，对于部分对传统放疗不敏感的肿瘤也能取得良好疗效。我国学者开展的小规模临床研究表明，BNCT是中枢神经系统肿瘤、头颈部肿瘤、皮肤和黏膜恶性黑色素瘤等肿瘤的有效治疗方法。但这种疗法对于肺癌、肝癌的治疗效果，暂时还没有足够的相关依据支撑。

值得关注的是，我国首台自主研发的硼中子俘获治疗临床医疗设备项目于2022年在东莞市人民医院启动建设，预计今年下半年可进入临床试验。据公开报道，有相关研究正在利用BNCT试治肝癌、肺癌、胰腺癌、乳腺癌等肿瘤，但目前还没有具体临床数据披露。“在传播医学进展时，一定要科学全面、客观表述，否则容易滋生谣言。”王迎说。（记者 代小佩 实习生 朱珂影）