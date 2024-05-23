连翘药茶盛开“致富花”

山西省有着得天独厚的中药材资源，素有“北药”之称。位于晋东南的长治市屯留区，孕育了许多珍贵中草药品种，其中有文字记载的达300余种，是“北药”主产区之一。

连翘是中医临床常用的传统中药，有清热、解毒、排脓、散肿的功效，是屯留的特产之一。据统计，屯留目前有野生连翘20余万亩，人工种植连翘10余万亩，每年还可收购周边连翘鲜果3000余吨。看着家乡漫山遍野的连翘，从事中药材行业多年的李建国，受河南信阳以茶叶种植助力脱贫增收的启发，因地制宜发展药茶产业，推出以连翘茶为代表的十余种山西药茶，带动当地村民共同致富。

在山间，盛放的连翘如同一片金色花海，村民忙碌地采摘着新鲜的连翘茶青。“我们把鲜叶采摘回来后，要马上放在晾晒工具上，晒青、晾青，然后杀青、揉捻，最后进行烘焙。”李建国介绍连翘茶的制作过程。“根据茶叶的成形情况，将其分为不同的档次分装出售。”经过多年发展，屯留药茶加工工艺逐步吸收了传统六大茶系制茶工艺的优点，初步形成了独具山西特色的药茶制作工艺。

近年来，金黄的连翘已帮助上千人实现了脱贫。为进一步用好连翘资源优势，当地计划在每年4至5月份举办赏花节，游客可以体验连翘采摘、加工制作过程，以茶促旅、茶旅结合，推动山西药茶与山西特色旅游深度发展。